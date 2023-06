Iza choca a web ao fazer tatuagem em lugar inusitado: "Imagina a dor"

Corajosa! Cantora Iza dá show de ousadia e impressiona os fãs ao fazer tatuagem em região sensível

A cantora Iza causou na web ao fazer uma tatuagem ousada na última quinta-feira, 23. A artista decidiu marcar o nome de uma de suas músicas na pele e tatuou a palavra ‘Fé’, mas o local da escrita chamou atenção dos fãs. É que ela decidiu eternizar a canção na parte interna de seu lábio inferior, um lugar bastante sensível. Corajosa!

Quem compartilhou a novidade foi o tatuador da musa, Gustavo Pacheco que registrou os bastidores em suas redes sociais. No vídeo compartilhado pelo artista, Iza aparece deitada na maca enquanto ele faz a escrita em seus lábios. Na sequência, a cantora segura os lábios para mostrar o resultado da tattoo.

Gustavo também contou que o namorado da beldade, o jogador de futebol Yuri Lima participou da sessão para dar apoio a ousadia da amada: “Tattoo e resenha boa, valeu turma”, o tatuador legendou a publicação em seu stories do Instagram e marcou alguns amigos do casal que também estiveram presentes no local.

🚨 Simplesmente IZA tatuando a palavra "FÉ" na boca! pic.twitter.com/S1ISHSjhvb — IZA Access | Fan Account (@izaaccessbr) June 23, 2023

🚨 IZA fez uma tatuagem com a palavra "FÉ" na boca! pic.twitter.com/CAaW3PfhIc — IZA Access | Fan Account (@izaaccessbr) June 23, 2023

O vídeo repercutiu nas redes sociais e os fãs ficaram chocados com a atitude da cantora. Nos comentários, eles dividiram opiniões sobre a tatuagem: “Imagina a dor”, comentou um internauta no Twitter. “Aí tem coragem!”, disparou outra. “Acho tão brega”, um terceiro não aprovou. “Muito maravilhosa”, elogiou uma. “Continua linda”, disse mais um.

Vale lembrar que a atual jurada do reality musical da Globo, o ‘The Voice Brasil’, assumiu o romance com Yuri há poucos meses. Super apaixonada, a dona dos hits ‘Pesadão’, 'Fé' e ‘Brisa’ abriu o coração com a revista CARAS Brasil durante uma entrevista e agradeceu o carinho do fãs após tornar a relação pública.

