Ivete Sangalo já fez desabafo sobre maternidade e relação com filho: "Ele tinha 8 anos"

Ivete Sangalo revelou ter ficado abalada após ouvir filho falar sobre relação com pai

A cantora Ivete Sangalo (51) é uma mãezona e sempre compartilha detalhes de sua rotina materna com o público. Recentemente ela fez um desabafo que deixou muitos admiradores impressionados ao falar sobre a relação com seu filho mais velho, Marcelo Sangalo (13).

Em um bate-papo com Thaila Ayala e Julia Faria, a artista baiana contou que já ficou bastante mexida após ouvir uma fala do primogênito. Na época, o garotinho ainda estava se acostumando com a ideia de ter duas irmãzinhas em casa e dividiu com a mãe uma pequena frustração.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de "parida" [das gêmeas]. Ainda estava naquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?. 'Tudo bem'. Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáaaaa'", começou ela.

A global continuou afirmando que ficou muito machucada com a situação e acabou recebendo um conselho da terapeuta. "Ela falou: 'Não... Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'".

Leia também: Qual a idade do filho de Ivete Sangalo? Garoto chocou ao exibir músculos

"Peguei o maiô, botei e desci. Mergulhei. Foi o tempo de me fu*** toda com os pontos, pá, pá, pá... Quando eu saí, ele veio correndo: 'Mãe, eu estava mentindo'. E eu disse: Não importa. Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", finalizou.