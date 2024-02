Ivete Sangalo exalta família no Carnaval: 'Macetando o dia inteiro'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Ivete Sangalo falou sobre o sucesso dos filhos e a contribuição que os fãs têm para a construção de sua carreira artística

Nesta segunda-feira, 12, Ivete Sangalo (51) foi uma das atrações do Carnaval em Salvador, no Bloco Coruja, na Barra-Ondina. Antes de subir no trio elétrico, a cantora deu uma entrevista exclusiva à CARAS Brasil onde falou sobre a importância de sua família para a carreira: “Macetando o dia inteiro”.

A cantora disse que se sente uma mulher privilegiada por conta de tanto amor e suporte que recebe de sua família. De acordo com Ivete, suas filhas gêmeas, Marina e Helena, escutam a música o dia inteiro: “Elas amam, é macetando o dia inteiro”, comenta a artista, se referindo ao hit Macetando, que tem dominado as plataformas digitais.

Ainda durante o bate-papo, Ivete comentou sobre o quanto os fãs também são importantes para a construção de sua carreira, tanto quanto a sua estrutura familiar. Para ela, os admiradores fazem parte igualmente de sua família, a quem ela chama carinhosamente de “fãsmilhas”.

“Família é o grande pilar de todos nós. E comigo não é diferente, muito pelo contrário. Eu acho que eu cheguei a esse lugar de alegria e vida, de realização, porque eu vou para a rua e encontro a minha família, os meus 'fãsmilhas' eu volto para casa e tenho uma família que me apoia”, diz.

SEGUINDO OS PASSOS

Neste ano, o filho de Ivete, o jovem Marcelo Sangalo (14) foi visto tocando percussão no trio elétrico de sua mãe durante um dos circuitos pelas ruas de Salvador. O que enche a cantora de orgulho: “E ele tocando comigo é maravilhoso e é lindo. Meu Deus”, finaliza Ivete, que volta e meia faz questão de compartilhar registros do filhão arrasando ao seu lado em cima do trio elétrico.