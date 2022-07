Ivana Trump, ex-mulher de Donald Trump, participou de Big Brother do Reino Unido em 2010

A primeira esposa de Donald Trump, Ivana, chegou até a semifinais do Big Brother do Reino Unido em 2010

Nesta quinta-feira, 14, Ivana Trump, a primeira esposa de Donald Trump, faleceu aos 73 anos.

A modelo fez sucesso nos Estados Unidos ao participar do Big Brother de celebridades no Reino Unido em 2010.

Ivana fez uma grande entrada na casa do Big Brother ao chegar em uma caixa de mágica durante uma ação do reality.

A primeira esposa de Donald Trump conquistou o público no programa e chegou até a semifinal do Big Brother Celebrities, saindo apenas dois dias antes do vencedor ser revelado.

Ivana deixa três filhos, Donald Trump Jr, Erik Trump e Ivanka. O ex-presidente dos Estados Unidos lamentou a morte da primeira esposa.

Confira aqui a entrada de Ivana Trump na casa do Big Brother Celebrities do Reino Unido!