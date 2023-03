Isis Valverde já revelou drama familiar doloroso: "Perdi o amor da minha vida"

Atriz Isis Valverde estampou capa da revista CARAS para fazer alerta sobre câncer de mama, doença que atingiu sua avó

A atriz Isis Valverde (36) revelou que uma de suas avós morreu após enfrentar uma dura batalha contra o câncer de mama. Em 2016, a atriz foi capa da revista CARAS e falou sobre o assunto. Ainda superando o drama familiar, ela disse: "Perdi o amor da minha vida".

Na época, a artista foi chamada para se tornar embaixadora de uma campanha do Outubro Rosa, da Fundação Laço Rosa. Isis contou que sua avó materna, Maria Nilce Senador, faleceu aos 74 anos do problema de saúde que mata anualmente mais de 10000 brasileiras.

"Perdi o amor da minha vida para essa doença, a minha segunda mãe. Vocês não sabem a grande mulher que ela era, uma guerreira. Não se entregou até o último instante. Então, na hora das fotos, pensei muito nela e em todas as mulheres. Se fui chamada para a campanha é porque Deus quer que eu faça algo, o universo conspira para que eu levante essa bandeira", declarou.

Questionada sobre ter aceito a sugestão de posar escondendo os seios com as mãos, a famosa afirmou que, para ser mulher, é preciso ter atitude o suficiente para enfrentar o mundo machista.

"A mulher ainda sofre com certo machismo, de todos os lados. É aquele famoso ‘eu posso, você não pode.’ A gente já está vendo algumas coisas retrocederem no Brasil. Imagina se a mulher não tiver pulso? Então, precisa ter atitude, sim", disparou a global, que também visitou uma fábrica de perucas para pacientes com câncer.

Ainda durante a entrevista, a artista fez questão de reforçar o alerta para todas as mulheres buscarem por cuidados médicos. Ela explicou como foi ver de perto o drama vivido por sua avó. "Sabia os desejos da minha avó, o que mais doía... No início, você perde o seio, o cabelo, é como arrancar sua feminilidade na unha. Depois o batom, o pó, vai deixando a vaidade de lado. Por isso, vamos nos cuidar, fazer uma profilaxia. Não custa nada!", finalizou.

Isis Valverde na capa da revista CARAS em 2016 (Foto: Acervo CARAS)

