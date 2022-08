Isabeli Fontana diz que teve doença curada por alienígenas: “Eu vi o rosto”

Isabeli Fontana jura durante uma entrevista que teve uma doença curada por alienígenas

Durante uma entrevista nesta terça-feira, 23, Isabeli Fontana (39), afirmou que já teve contatos com extraterrestres, e teve uma doença curada por alienígenas. “Veio um bem na minha cara”, contou ela.

Enquanto conversava com as apresentadoras do podcast Vênus, a atriz relatou que esteve frente a frente com um ET. “Eu vi o rosto, eu estava entre dormindo e acordada. Veio um bem na minha cara e eu falei assim: ‘Nossa que máximo.’”

De acordo com ela, extraterrestres são espíritos que, quando se materializam, assustam os seres humanos e por isso não aparecem tão frequentemente. Seu encontro com eles aconteceu durante uma reunião com um líder religioso, enquanto procurava pela cura de uma doença.

Isabeli queria uma confirmação de que aquilo havia realmente acontecido e que estivesse curada, então pediu para eles fazerem barulho. "Era barulho de batida de porta, barulho de gente andando no chão, pulando, juro por Deus! Eu escutei.”

Após ter certeza do que viveu, ela fez um pedido. “Eu pedi que voltasse a minha alegria e eu senti um negócio espetando no meu peito que foi um negócio assim, até aqui em baixo", contou, apontando para a barriga. "Veio um ar, um negócio e eu comecei a me sentir mais leve, aconteceu isso comigo.”

Homenagem aos ETs

A modelo Isabeli Fontana até fez uma tatuagem de ET, homenageando o momento que experienciou com os ETs curandeiros.

Relacionamento com Di Ferrero

Juntos há quase 10 anos, Isabeli e Di Ferrero viveram experiências inusitadas. Ainda no mês de agosto, o cantor ex-NxZero revelou que quase morreu ao fazer sexo em lugar inusitado com a modelo.

Di disse que ele e Isabeli foram fazer uma trilha durante uma viagem e quando estavam em um penhasco decidiram transar. Mas o momento romântico quase acabou em tragédia, já que os dois se empolgaram demais e o cantor quase caiu.