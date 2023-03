Isa Scherer fala sobre casos de assédio que já sofreu: ‘Infelizmente’

Influenciadora e chef Isa Scherer usa redes sociais para relatar casos de assédio que já sofreu ao longo da vida

Nesta sexta-feira, 17, a influenciadora e chef de cozinha Isa Scherer (27) decidiu usar suas redes sociais para relatar para seus seguidores alguns casos de assédio que sofreu durante sua vida. A ideia de compartilhar os momentos ruins com os fãs veio por conta da repercussão sobre a situação vivida pela mexicana Dania Mendez, no Big Brother Brasil 23.

O que aconteceu foi que a intercambista de reality shows gringa acabou sendo assediada durante a festa do líder. Primeiro, pelo cantor de funk MC Guimê, que em diversos momentos passou a mão na bunda da modelo, que sempre tirava. Depois, pelo lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, que forçou ela a lhe beijar. Ambos foram expulsos e estão sendo investigados pelo crime de importunação sexual.

A campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil e mamãe de Bento e Mel, de apenas seis meses de idade, revelou que, como algumas mulheres, acaba ficando sem reação quando percebe que está passando por uma situação como a de Dania.

“Não reagir a um assédio, não significa consentimento. Infelizmente muitas mulheres, que é o meu caso, se sentem muito coagidas e nervosas e a primeira reação é travar. Não só em situações de assédio, quase todas as situações de fortes emoções na minha vida eu não demonstro muita coisa, eu meio que travo. Eu não choro logo de cara, eu não berro, eu travo, eu paro. É o que sempre aconteceu comigo nas inúmeras situações de assédio que eu passei ao longo da minha vida inteira, infelizmente”, contou Isa.

Isa começa falando sobre a primeira vez que foi assediada, quando tinha plena consciência do que estava passando. De acordo com a atriz, aconteceu nos bastidores de uma novela, em que faria uma cena de sexo, quando o diretor queria ver se ela estava com sutiã para a cena.

“Ele já chegou puxando a minha blusa e olhando por dentro da minha blusa, olhando para o meu peito. Eu devo ter congelado muito na hora, tanto que ele se tocou e pediu desculpas. Mas eu não consegui reagir e não falei nada”, revelou a chef.

Além disso, a filha do nadador Fernando Scherer ainda relembrou uma segunda vez que foi assediada por um preparador de elenco “muito famoso”, tudo sem citar nomes, durante um curso de teatro. “Ele era bem mais velho, então existia uma admiração muito grande”, disse.

A chefe disse que o homem sentou ao seu lado e começou a passar a mão em sua perna. “Isso deve ter durado uns 10 minutos e eu não consegui ter nenhuma reação. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo”, lamentou Isa.

Ela ainda recorda um caso que sofreu quando fazia autoescola, além de outro quando tinha apenas 12 anos de idade, quando fazia natação e um dos massagistas a assediou. “Eu era muito nova e eu realmente achei que fazia parte da massagem. Ele massageou muito, muito mais que qualquer outro massagista, o meu glúteo. Apertava de um jeito estranho”, revelou.

