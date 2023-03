Isabella Scherer mostra os gêmeos fazendo careta ao provar comida sólida pela primeira vez

Os gêmeos Mel e Bento foram filmados durante introdução alimentar e divertiram os seguidores de Isa Scherer com suas caras e bocas

A influencer e atriz Isabella Scherer (27) ganhou o Masterchef Brasil 2021, mas parece que não agradou muitos os filhos, Mel e Bento, de 6 meses de idade, com suas comidas. Isa postou em seu Instagram, nesta sexta-feira, 10, vídeos fofos dos filhos comendo comida e divertiu seus seguidores.

Nos registros, Mel e Bento, filhos dela com o modelo Rodrigo Calazans, fazem várias caretas, estranhando a introdução alimentar. Mais cedo a influencer compartilhou em seus story enquanto cozinhava para os pequenos.

“Estou fazendo o almoço dos pequenúsculos”, escreveu Isa.

Isabella Scherer desabafa após ser criticada por oferecer banana aos filhos

No começo do ano a campeã do MasterChef desabafou com seus seguidores após ser criticada por oferecer comida sólida pelos gêmeos:"Não vou deixar de compartilhar uma coisa com medo de julgamento ou de um monte de mensagens que vou receber. Na maioria das vezes são com boas intenções, inclusive, obrigada, mas temos informação, a gente pesquisa, a gente estuda, mas escolhemos seguir a nossa pediatra. Não vou deixar de compartilhar nada por causa de comentário", disse.

"A gente escolheu uma pediatra que a gente gosta e confia. Ela falou de novos estudos que estão falando de percepção de novas sensações para os bebês antes da introdução alimentar. Escolhemos uma profissional que confiamos e vamos seguir o que ela falou pra gente e não o que outras pessoas falam pra gente", completou

Mais cedo, ela explicou que ofereceu uma fruta pela primeira vez aos bebês. "Filmei a reação deles, Mel amou e Bento não. E é o seguinte, eles não estão fazendo introdução alimentar, ela só com seis meses, mas a pediatra falou pra gente amassar umas bananinhas e sujando nosso dedo com as frutinhas pra eles irem se acostumando com a ideia de experimentar novas texturas, sabores... mas não é introdução alimentar", falou.