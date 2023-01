Irritado, Arthur Aguiar se pronuncia após fotos com Deolane vazarem: "Recado dado"

Arthur Aguiar se pronuncia após fotos ao lado da ex-peoa vazarem nas redes sociais

Fãs nas redes sociais seguem apreensivos após fotos de Deolane Bezerra e Arthur Aguiar juntinhos nos bastidores do aniversário de um influenciador.

As fotos apareceram e muitas especulações foram criadas. É que nos cliques os dois aparecem muito próximos. "Gente, o Arthur disse esses dias que tava fazendo trabalho, provavelmente a Deolane (que conhece muitos meios de trabalho) faz parte desse rolê", disse um

"Dois péssimos participantes de reality que saíram com a imagem queimada", afirmou outro. "O desequilibro no universo gerado por essas duas energias juntas", afirmou outro. "Não existe amizade entre homem e mulher?", questionou um terceiro.

Após a grande repercussão das fotos, Arthur Aguiar surgiu revoltado. "Eu vim sozinho, estou sozinho e voltarei para a minha casa em São Paulo sozinho. Pelo amor de Deus parem de ficar criando situações onde não existe nada. Eu só vim para o aniversário do Lucas, só isso O ano é 2050 e vocês continuam no mesmo mood. Vamos virar essa chave?", declarou ele.

Arthur fala sobre polêmica entre ele é Deolane.👏 pic.twitter.com/mI8XznubrF — Tiadosofa -🧺 #BBB23 (@andream12013704) January 24, 2023

🚨VEJA: Arthur Aguiar e Deolane Bezerra apareceram juntos nos stories de Carlinhos Maia. Internautas especulam sobre possível affair. pic.twitter.com/QFNxSuqBL4 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 23, 2023

No BBB 23, Key Alves dá calcinha para Gustavo

Horas antes do paredão, a jogadora de vôlei Key Alves e o agricultor Gustavo, chamado de 'Cowboy', que vivem um relacionamento romântico dentro do confinamento, trocaram presentes enquanto faziam as malas para enfrentarem a berlinda nesta terça-feira, 24. Os dois estavam arrumando as malas e decidiram trocar itens íntimos para um lembrar do outro.

Key deu uma calcinha preta para o amado. “Pera aí, tu vai levar uma calcinha minha também. Tá achando que o quê? Que não vou te dar um chá?”, disse ela. Por sua vez, Gustavo deu uma cueca branca para a amada. “Você sempre vai lembrar de mim”, afirmou ele. E ela respondeu: “Vou usar como shorts”. Para finalizar, o rapaz respondeu: “Espero que a gente se lembre um do outro junto, coladinho”.