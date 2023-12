Irmão manda indireta após Alexandre Pires ser alvo da Polícia: "Cuidado"

Irmão manda indireta após Alexandre Pires ser alvo de ação da Polícia Federal que investiga o garimpo ilegal em terras indígenas

Irmão de Alexandre Pires, o também cantor Fernando Pires publicou uma mensagem enigmática nesta terça-feira, 5. Em seu perfil nas redes sociais, ele sugeriu uma reflexão para os seguidores.

"A pessoa vê a capa e acha que leu o livro. Cuidado, pois o julgamento preconceituoso pode lhe privar da verdade", declarou ele. Essa é a primeira manifestação da família após uma operação da Polícia Federal realizada no dia anterior.

Cantor é investigado por garimpo ilegal

Segundo as investigações, Alexandre Pirespode estar envolvido em ações de garimpo ilegal em terras indígenas. Até o momento, o artista não se manifestou sobre o caso. Nas redes sociais, a Opus Entretenimento, que gere a carreira do cantor, emitiu uma nota.

"A Opus Entretenimento, presente há 47 anos no mercado de eventos, fomentando há décadas a cultura e o entretenimento no país, vem a público informar que desconhece qualquer atividade ilegal supostamente relacionada a colaboradores e parceiros da empresa", diz um dos trechos.

"Em relação a Alexandre Pires, uma das grandes referências da música brasileira, a Opus, responsável pela gestão de sua carreira, manifesta sua solidariedade ao artista, confiando em sua idoneidade e no completo esclarecimento dos fatos. A Opus mantém o seu compromisso de promover a cultura e levar o entretenimento ao público brasileiro", disse ainda o comunicado.

