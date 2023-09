Irmão de Paul Walker relembra morte do ator quase 10 anos depois do acidente

Durante um evento, Cody Walker relembrou sua criação com o ator e contou que está orgulhoso de sua sobrinha, Meadow, filha do ator

Prestes a completar 10 anos da trágica morte de Paul Walker, astro de Velozes e Furiosos, o irmão da estrela de Hollywood, Cody Walker, se emocionou ao relembrá-lo. Em entrevista para o MailOnline durante um evento em Nova Jersey, o rapaz de 35 anos falou da importância de seu irmão em sua vida.

"Ele desempenhou um papel muito importante na minha vida. Ele é 15 anos mais velho do que eu. Meus pais se separaram quando eu estava no ensino médio, então foi uma grande influência na minha vida. Sabe como é, eu viajava muito com ele, ele me levava embora", contou Cody.

“Minha mãe dizia: ‘Ele tem que voltar para a escola’, e ele apenas dizia: ‘Oh, ele está aprendendo tudo o que precisa aprender comigo’. Ele significava muitas coisas para muitas pessoas. E nós sentimos muito a sua falta", disse emocionado.

Na conversa, o irmão de Paul Walker ainda revelou que sua família criou uma 'tradição' para homenagear o ator. Todos os anos, no dia 30 de novembro, dia que marcou sua morte há 10 anos atrás, os parentes do artistas registram o nascer e o pôr do sol daquele dia.

Já quanto a Meadow Walker, filha de Paul, o irmão mais novo do ator revelou acompanhar de longa a vida da sobrinha, depois de rumores de ter se distanciando da família. "Ela está fazendo suas próprias coisas. Ela está seguindo essa carreira. Ela está encontrando seu sucesso. Estou muito orgulhoso dela agora", afirmou.

O que aconteceu com Paul Walker?

Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, após um acidente trágico que levou à pausa das gravações do sétimo filme da franquia. Em novembro de 2013, os artistas gravaram o sétimo filme da franquia quando uma tragédia interrompeu a produção.

O ator que estava acompanhado de seu amigo, Roger Rodas, sofreu um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia. Os dois morreram instantaneamente após o veículo colidir com um poste e pegar fogo, de acordo com informações do portal Terra.