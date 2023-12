Irmão autista de Regiane Alves no teatro, ator encarou perda na família: 'Experiência de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Ferian revelou preparação para viver personagem que faz parte do espectro autista ao lado de Regiane Alves

Bruno Ferian estrela a peça Nosso Irmão, em cartaz no Teatro Tucarena até 17 de dezembro, como o irmão de Regiane Alves e Marina Elias que faz parte do espectro autista. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entregou preparação para o personagem e revelou que já encarou perda na família, assim como na trama: "Experiência de vida".

"Minha mãe faleceu há 20 anos e tudo que vai sendo construído na peça me pega um pouco, o que me fez gostar muito do texto, porque é um assunto que eu já passei. Fui trazendo muito dessa experiência de vida para as meninas e as pessoas da peça que não perderam entes", compartilhou Bruno Ferian .

"Tinha uma relação muito próxima com a minha mãe, então isso está em muitos lugares. O fato de eu andar de bicicleta na peça é algo que, assim que a minha mãe faleceu, foi a primeira coisa que eu fiz, era criança ainda. Fiquei tão desnorteado que peguei minha bike e saí pelo bairro andando, sem saber o que fazer", contou o ator .

Além da memória, Bruno Ferian também ressaltou que uma das cenas de Nosso Irmão com um pedaço de bolo trouxe outro momento de emoção com antigas lembranças: "Minha mãe fazia um prato que eu amava, nunca mais vou comer um prato feito por ela. Aquela cena na peça é algo que sempre me emociona muito". Apesar da proximidade com a mãe, o ator ressaltou que a relação com sua família é diferente da peça: "Não tenho uma ligação tão forte com a minha família. Não sou uma pessoa que faz almoço de domingo com os parentes, por exemplo".

Sem amigos ou familiares que fazem parte do espectro autista, Bruno Ferian contou que precisou mergulhar em uma pesquisa profunda para viver o personagem. "Tive que ir atrás de pessoas que faziam parte do espectro para entender. Comecei a ter contato com psicólogos, a ler sobre pessoas do espectro autista, a assitir filmes, séries e documentários. Trouxe isso para o meu corpo, como o personagem respondia a barulhos, repetições e movimentações".

"A peça tem transformado a minha relação com pessoas autistas. Consigo olhar melhor para uma pessoa com autismo e entender ela. A sociedade também precisa disso", declarou Bruno Ferian sobre a peça Nosso Irmão.

