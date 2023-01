Irmã mais nova de Kate Mossa surge fazendo toplesse deixa seguidores malucos

Lottie Moss, irmã mais nova da modelo Kate Moss por parte de pai, divulga fotos nuas em suas redes sociais

A ex-modelo Lottie Moss (24), irmã caçula da top model Kate Moss (48), decidiu deixar seus seguidores malucos! Nesta quinta-feira, 5, a famosa apareceu em suas redes sociais com uma sequência de fotos onde aparece fazendo topless.

“O corpo nu é para ser visto e para ser apreciado, então divirta-se!”, escreveu a irmã de Kate Moss por parte de pai, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Essas fotos foram tiradas por uma das minhas amigas mais próximas, que também é uma fotógrafa incrível. Ela é uma das únicas pessoas com quem me sinto confortável fotografando nua”, completou.

Lottie é filha do segundo casamento de Peter Edward Moss, que é pai de Kate. Embora tenha desistido de seguir o exemplo de sua irmã nas passarelas, ela ainda arrecada seguidores nas plataformas por sua beleza e ensaios fotográficos.