Irmã de Pétala Barreiros revela decepção com pessoa na festa de Virginia Fonseca

Irmã de Pétala Barreiros conta história de como foi tratada por pessoa famosa na festa de Virginia Fonseca

Irmã de Pétala Barreiros, Yanka Barreiros surpreendeu ao contar uma situação desagradável que viveu com uma pessoa famosa na festa da influencer Virginia Fonseca. Ela foi ao evento e contou que pediu para tirar foto com uma pessoa, mas não gostou do jeito como foi tratada. Nos stories do Instagram, a jovem fez o seu desabafo sobre o que aconteceu.

"Tinha uma pessoa lá na festa e eu fui pedir para a Pétala pedir foto com ela porque a Valentina é muito fã. Eu sou tímida e não tenho coragem de pedir a foto. A pessoa foi tão ignorante! Sei lá… Não entra na minha cabeça isso, uma pessoa que é famosa, digital influencer… É muito decepcionante quando você vê que a pessoa é de um jeito na internet e pessoalmente é de outro. Que decepção!", disse ela.

E completou sobre como é o seu jeito ao ser abordada por fã. "Quando eu encontro as pessoas que gostam de mim, eu trato como se fosse minha melhor amiga, porque a pessoa me conhece. Ela se sente íntima e eu tento ser eu o máximo possível. É muito triste. Para você que é influencer, quando alguém pedir para foto, seja simpático, não seja ignorante", declarou.

Pétala Barreiros relembra A Fazenda

Há pouco tempo, Pétala Barreiros relembrou sua decisão de apertar o botão de desistência em A Fazenda. Em entrevista ao podcast Contigo!, ela entregou detalhes dos bastidores do programa, refletiu sobre sua passagem na casa e ainda revelou o verdadeiro motivo de sua saída.

"Não aguentava mais. Eu surtada, com compulsão alimentar, comecei a vomitar lá dentro. Tudo de ruim. Foram muitos gatilhos para mim, porque várias situações que eu vivi ali dentro, eu já tinha passado de alguma forma", disse ela.

A influencer, que surpreendeu o público e sua família com suas atitudes em A Fazenda, explicou a origem do comportamento: "Antes de eu entrar, eu vi muitos comentários de: 'Ela vai ser planta'. A gente sabe que A Fazenda é um reality que traz mais barracos e essas coisas. Quando eu vi todo mundo fazendo, eu falei: 'Vou junto''. Eu comecei a ser atacada. A primeira vez que eu fui atacada lá dentro foi com um xingamento, e eu fui para o banheiro chorar", contou.