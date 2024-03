Irmã de Cristiano Ronaldo curte dia de praia no Rio ao lado de Jojo Todynho

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, registrou o encontro com a cantora Jojo Todynho durante um passeio na praia do Rio de Janeiro

Irmã do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro está curtindo alguns dias de descanso no Brasil. Durante um passeio na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a cantora portuguesa encontrou Jojo Todynho e fez questão de registrar o momento especial.

Através do Instagram, ao lado de suas amigas, Katia publicou alguns registros do encontro com a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, ocorrido no domingo, 03. Em uma das imagens, a irmã do craque escreveu: "Uma menina mulher".

Jojo Todynho também compartilhou com os fãs algumas fotos de seu dia na praia. Para renovar o bronzeado, a cantora apostou em um maiô cavado branco, com recortes na região da cintura.

Focada em sua rotina fitness, Jojo comentou recentemente que está bastante satisfeita com o resultado da cirurgia bariátrica e revelou quais procedimentos pretende fazer em breve. "Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?", detalhou.

Confira as imagens:

Tiago Leifert se choca ao ser notado por Cristiano Ronaldo

O jornalista Tiago Leifert, apesar de muito famoso, provou que é gente como a gente! Nesta terça-feira, 27, o ex-apresentador do Big Brother Brasil, da Globo, contou aos seguidores que foi notado por ninguém menos que Cristiano Ronaldo, um de seus ídolos.

Eufórico com a interação do jogador de futebol, Tiago mostrou que o atleta curtiu seu comentário em uma publicação de MC Daniel no Instagram. Na postagem em questão, o funkeiro parabeniza o amigo, Rafael Leão, após uma partida do rapaz em campo com o AC Milan.

"Poderíamos estar jogando juntos! Eu era bom mas meu empresário era ruim kkk feliz por você irmão, tá voando, obrigado pela recepção, pela camisa, e por ser ORIGINAL, você é CRAQUE", escreveu o cantor na legenda. Tiago Leifert, então, deixou um recado para MC Daniel: "Artista internacional po", brincou ele.

O comentário escrito pelo apresentador foi o grande responsável pela interação com Cristiano Ronaldo. Muito alegre e desacreditado, Tiago celebrou: "Meu Deus todo poderoso proteja meu coração neste momento! O homem deu like em um comentário meu. MC Daniel, você tem uma missão", escreveu.