Irina Shayk fala sobre romance com Tom Brady pela primeira vez

Irina Shayk quebrou o silêncio aproveitou o momento para fazer um desabafo: 'Isso não é verdade'

Depois de rumores de um suposto affair entre Tom Brady e Irina Shayk geraram burburinho na mídia e redes sociais nos últimos meses até a notícia que as coisas entre os dois teriam esfriado. Nenhum dos dois chegou a dar alguma declaração sobre o romance, nem confirmando e nem desmentindo. Mas agora Irina resolveu colocar um ponto final nessa história e quebrar o silêncio sobre o assunto.

Em uma entrevista publicada pela revista norte-americana "Elle", Irina mostrou irritação. "Sem comentários", disse ao ser perguntada se eram verdadeiros os boatos de uma possível reconciliação com Bradley Cooper, seu ex-marido, ou sobre o affair com Tom.

“Compartilho minhas coisas de trabalho porque decidi manter minha vida pessoal, pessoal. Por isso se chama 'pessoal', porque é algo que me pertence. Se um dia eu sentir vontade de compartilhar isso, eu o farei”, falou a russa.

Ela aproveitou para criticar as mentiras que são divulgadas sobre sua vida amorosa. "Ninguém quer escrever algo que seja verdadeiro”, disse ela. “Às vezes, eu quero dizer: 'Foda-se. Isso não é verdade'. Metade das pessoas com quem dizem que estou namorando, nunca as conheci na vida!", desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

No final do mês passado, a imprensa internacional noticiou o fim do breve affair entre a russa e a lenda da NFL; eles foram flagrados juntos pela primeira vez em julho. Uma fonte disse à revista Elle que o romance deles “meio que fracassou”.

Os motivos do fim do namoro também teriam relação com a vida agitada do ex-jogador, que busca novos rumos profissionais e também cuida dos dois filhos que tem com Gisele. "Se Tom tivesse mais tempo para o amor, ele ainda estaria dentro e provavelmente continuaria namorando Irina", explicou um contato do Daily Mail.

Irina Shayk viveu um relacionamento com Cristiano Ronaldo entre 2009 e 2015. Logo em seguida, engatou romance com Bradley Cooper, com quem ficou até 2019 e teve uma filha, Lea, de 6 anos. Tom Brady e Gisele se divorciaram em outubro do ano passado após 13 anos de casamento. Eles tiveram dois filhos: Benjamin, 13 anos e Vivian de 10 anos. Além disso, Tom é pai de Jack, 15 anos, do relacionamento anterior.