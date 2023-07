Investigação aponta o que teria causado o incêndio no apartamento no qual Maisa estava

Bombeiros apontam a causa do incêndio em apartamento no qual Maisa Silva estava em Recife

A atriz Maisa Silva e seus amigos levaram um grande susto na manhã deste sábado, 29, quando um incêndio atingiu o apartamento no qual estavam no Recife. De acordo com a TV Globo, o síndico informou que o que teria causado o incêndio no local.

De acordo com ele, os bombeiros apontaram que um curto-circuito no ar-condicionado teria dado início ao fogo. O ar-condicionado estava em um dos quartos do local, que fica em um corredor com quatro cômodos.

A atriz Maisa e os outros ocupantes do apartamento estão bem. Os bombeiros resgataram um homem, uma mulher e um cachorro que ficaram presos em um dos quartos por causa das chamas e da fumaça.

Durante a tarde, a equipe de Maisa tranquilizou os fãs ao contar que todos estão bem. “Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação. Equipe Maisa”, informaram.

