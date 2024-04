Internautas reagem à gravidez de Iza; Cantora será mãe pela primeira vez

A cantora Iza e Yuri Lima, jogador do Mirassol, estão à espera do primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria da artista

Izavirou assunto entre os internautas após a sua gravidez ser anunciada, nesta quarta-feira, 10. A cantora, que está à espera do primeiro filho com o jogador Yuri Lima, os internautas logo se empolgaram com a novidade.

Na web eles comemoraram a novidade: "Imaginem a beleza dessa criança", comentou um usuário do X. "Iza é a mãe do ano. Que alegria, meu amor!", escreveu a outra. "Me matando hoje para dar tempo de voltar na barriga da Iza", brincou um fã da artista.

Vale lembrar que Iza e Yuri completaram 1 ano de namoro em dezembro do ano passado. Na ocasião, o jogador postou vários registros ao lado da amada e se declarou. "Um ano com você, meu amor! E muito mais quero viver. Obrigado por iluminar tudo ao meu redor. Vem comigo em 2024? Te amo", disse o atleta. "Eu vou contigo pra onde você quiser!!! Você mudou tudo! Te amo!!! Obrigada por me escolher pra dividir a vida com você. Só me apaixono mais!", escreveu a artista nos comentários.

Iza fala pela primeira vez sobre estar grávida

A cantora confirmou que espera o nascimento do primeiro filho, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. A novidade foi celebrada por ela em uma entrevista na Revista Glamour de Maio.

Na conversa, ela contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. [...] A gravidez veio no melhor momento possível. A gente sempre falou sobre isso, só não imaginei que fosse agora. Me sinto muito abençoada por ter acontecido naturalmente e dessa forma. Sempre foi um sonho nosso", disse ela. E também contou como revelou ao namorado que eles vão ter um filho.