Internautas cobram o hexa de Márcia Sensitiva após previsão

Errou? Márcia Sensitiva vira assunto nas redes sociais após fazer previsão de que Brasil poderia ir mais longe na Copa do Mundo do Catar

A sensitiva Márcia Fernandes virou assunto nas redes sociais após a derrota do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A seleção perdeu a chance de conquistar o hexa em 2022 e deixou os brasileiros muito tristes. Tanto que sobrou uma cobrança até para a sensitiva.

Nas redes sociais, Márcia Fernandes foi cobrada pelos internautas por causa de uma previsão que fez há algum tempo. Ela tinha dito que a seleção brasileira poderia chegar até a final da Copa do Mundo, mas isso não aconteceu. Assim, os internautas dispararam na web: “Márcia Sensitiva, você prometeu!”.

Vale lembrar que a Márcia Sensitiva fez algumas previsões sobre a seleção ao longo do tempo. Em novembro de 2021, ela participou do podcast Venus e disse que a França poderia ir até a final. “Queria que fosse o Brasil, mas eu não vi assim lá”, declarou.

Algum tempo depois, no PodDelas, a sensitiva contou que o Brasil estava entre os favoritos, caso não enfrentasse a Argentina. Então, em participação no PodCats, ela apostou na seleção brasileira. “Se Deus quiser, vai até o fim”, contou ela, que também cogitou a ida da Inglaterra ou da Argentina para a final.

Eu quero deletar esse dia da minha vida, que ódio, Márcia Sensitiva você me prometeu 😩 — Érika Oliveira (@erika_oliveir1) December 9, 2022

Você me prometeu Márcia sensitiva 😭 pic.twitter.com/LEPXrG70FN — Jean Vitor (@jeanvicto19) December 9, 2022

EU QUERO UMA EXPLICAÇÃO DA MÁRCIA SENSITIVA AGORA!

Márcia você prometeu o hexa, Márcia! — Já amanhesi cançada (@fillipelobo) December 9, 2022