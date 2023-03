Internautas apontam indireta de Bad Bunny para ex de Kendall Jenner em música

Cantor Bad Bunny parece fazer referência a Devin Booker, ex de Kendall Jenner, em música nova

O cantor porto-riquenho Bad Bunny (29) está possivelmente vivendo um romance com a modelo Kendall Jenner (27). Em um novo verso de uma música na qual faz colaboração, Benito deixou seus fãs intrigados e aumentou os rumores de affair por conta de possível indireta para o ex-namorado da modelo, o jogador de basquete Devin Booker (26).

Nesta sexta-feira, 17, o cantor Eladio Carrión lançou seu álbum 3MEN2 KBRN, que inclui a música Coco Chanel, que conta com a colaboração de Bad Bunny. Em um verso de sua participação, os fãs começaram a achar que ele faz algumas referências à modelo.

Entre as falas sobre veículos luxuosos e comer comida italiana, Benito coloca uma frase que chamou a atenção dos internautas: “Scorpios are dangerous”, ou em português, “escorpianos são perigoso”. Kendall é escorpiana. Mas, se essa frase pode parecer avulsa, algumas depois, ele acrescenta: “I’m not bad baby, that’s a gimmick. But the Puerto Rican sun is warmer than the one in Phoenix”, e traduzindo “Eu não sou mau, bebê, isso é um truque. Mas o sol de Porto Rico é mais quente que aquele em Phoenix”.

Para aqueles que podem não entender, antes dos rumores de um romance com Bad Bunny começarem, Kendall namorou por algum tempo o jogador Devin Booker, que atua pelo time da NBA, Phoenix Suns. Por isso, alguns internautas apontaram que a frase de Benito foi uma referência direta ao relacionamento que ele e Jenner poderiam estar vivendo, pois compara Porto Rico, país que o cantor nasceu, com Phoenix, cidade na qual o ex-namorado da modelo vive.