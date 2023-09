Internado, Anderson Leonardo recebe visita dos integrantes do Molejo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está internado com embolia pulmonar

Neste sábado, 16, o cantor Anderson Leonardo, que está internado em um hospital particular do Rio de Janeiro, recebeu a visita dos integrantes do grupo Molejo. O registro especial foi compartilhada pelo perfil oficial no grupo no Instagram.

Ao publicar a foto do grupo reunido, a equipe aproveitou para atualizar o quadro de saúde do vocalista, de 51 anos, que está internado com embolia pulmonar. Seu quadro segue estável e não há previsão para ele receber alta.

"Nosso cantor Anderson Leonardo segue internado, estável e sem previsão de alta. Ansioso para estar nos palcos junto do seu público, com seu alto astral e alegria! #assimtabomdemais!!", escreveram na legenda da postagem.

Quando Anderson foi internado, a princípio foi informado que ele estava com pneumonia. Após realizar alguns exames, foi revelado que o cantor estava com embolia pulmonar. "A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes", disse a nota.

Na última quarta-feira, 13, o vocalista do Molejo deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva) e foi para o quarto. "A assessoria do Grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico de saúde do cantor ANDERSON LEONARDO, que nesta tarde de quarta-feira, 13 de setembro teve alta do CTI indo para o quarto, permanecendo internado sem previsão de alta. Reforçamos o pedido aos amigos, fãs e contratantes", dizia o comunicado.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)

Luta contra câncer raro

Em uma entrevista reveladora, o cantor Anderson Leonardo deu novos detalhes da disputa que enfrenta contra um câncer raro. No ano passado, ele foi diagnosticado com um tumor na virilha, que agora se espalhou para os testículos.

Na entrevista, ele contou além das incertezas da doença, ainda tem sofrido com o julgamento. "Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", desabafou ele ao podcast 'Rocinha Cast'. Confira a entrevista!