Anderson Leonardo, do Molejo, deixa o CTI e vai para o quarto

O cantor Anderson Leonardo está internado com embolia pulmonar desde o último domingo, 10

Na noite desta quarta-feira, 13, o perfil do grupo Molejo, no Instagram, atualizou o quadro de saúde do cantor Anderson Leonardo. O artista, que está internado desde o último domingo, 10, e foi diagnosticado com embolia pulmonar, deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva) e foi para o quarto. O vocalista permanece internado e sem previsão para receber alta.

"A assessoria do Grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico de saúde do cantor ANDERSON LEONARDO, que nesta tarde de quarta-feira, 13 de setembro teve alta do CTI indo para o quarto, permanecendo internado sem previsão de alta. Reforçamos o pedido aos amigos, fãs e contratantes", diz o comunicado.

Anderson foi internado com suspeita de pneumonia, mas após realizar alguns exames, os médicos informaram que o artista estava com um quadro de embolia pulmonar. "A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável."

A embolia pulmonar é causada pela obstrução das artérias dos pulmões por coágulos que, na maioria das vezes, se formam nas veias profundas das pernas ou da pélvis e são liberados na circulação sanguínea. Segundo o site de informações do médico Drauzio Varella, a gravidade do quadro é diretamente relacionada ao tamanho do coágulo, que pode ser chamado de trombo ou êmbolo. Os maiores podem chegar a interromper completamente a circulação pulmonar, o que pode ser mortal.

Shows cancelados

Após a internação de Anderson Leonardo, o perfil do Grupo Molejo no Instagram informou aos fãs que os shows dos dias 16 e 17 de setembro, que aconteceriam no Espírito Santo, foram cancelados.

Em um comunicado, a assessoria afirmou que "apesar de o grupo estar totalmente apto a se apresentar", os shows agendados para o dia 16 em Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, foram cancelados pelos contratantes. Já a apresentação do dia 17, em Guarapari, foi cancelado pela prefeitura.