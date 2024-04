Internada há uma semana, Nadja Haddad atualiza estado de saúde: 'Mais fé do que já tinha'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Nadja Haddad compartilha sobre internação e dá detalhes do seu quadro de saúde

Já tem uma semana que a apresentadora Nadja Haddad (43) está internada. Ela está grávida de gêmeos e foi diagnosticada com encurtamento do colo uterino. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora atualiza sobre seu estado de saúde: "Mais fé do que já tinha".

Nadja Haddad está grávida pela primeira vez e tomou um susto com o diagnóstico. Apesar disso, está muito bem, mas segue sem previsão de alta. Durante a conversa, ela compartilha como está sua saúde física e mental com toda essa situação.

"Muito melhor, os primeiros dias foram de muita angústia, choro, tristeza e preocupação. Senti muito medo. Agora, me senti bem. Estou resiliente, paciente e com mais fé do que já tinha. Aprendi a transformar o meu repouso, que antes eu via como tortura e invalidez, num preparo para receber meus filhos e num momento de reconexão comigo", declara.

Nadja foi diagnosticada com encurtamento do colo uterino. Nos primeiros momentos, a apresentadora precisou colocar um pessário, um dispositivo médico que ajuda no suporte estrutural dos órgãos pélvicos, mas seu corpo rejeitou.

Diante desse cenário, ela passou por um procedimento cirúrgico e foi um sucesso: "Deu certo e com um resultado excelente! O pessário não fixou, mas como foi feita a cerclagem, não precisará de nenhum novo procedimento".

Depois da cirurgia, ela apresentou um ótimo quadro de recuperação: "Surgiram novas preocupações, em especial, com a parte vascular, mas todos os exames estão de acordo com as referências. Ou seja, tudo indo muito bem!".

Enquanto aguarda novas orientações médicas, Nadja deve ficar de repouso: "Posso andar até o banheiro, tomar banho sentada e fazer uma refeição sentada também. No mais, preciso me manter sentada numa inclinação de, no máximo, 45 graus, ou deitada. Os exames estão ótimos e ainda não tenho novas orientações", finaliza.