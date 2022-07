Internada, Anitta não terá alta hospitalar nesta segunda-feira

A cantora Anitta deverá continuar internada em hospital de São Paulo após rumores de que poderia ter alta no início desta semana

A cantora Anitta (29) ainda não deixará o Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, em São Paulo. O novo boletim médico informou que a artista não terá alta hospitalar nesta segunda-feira, 25, conforme diziam os rumores do último final de semana. Ela passará por uma nova avaliação médica na terça-feira, 26.

O documento do hospital ainda informou que a evolução do quadro clínico de Anitta é satisfatória. A artista está internada desde que passou por uma cirurgia de tratamento da endometriose na semana passada.

Nesta semana, o site Terra informou que a cantora Anitta está se recuperando em um quarto luxuoso do hospital. O quarto dela tem um amplo banheiro e um tablet para o paciente controlar a iluminação e a temperatura do local. Além disso, ela teve uma alimentação preparada com a supervisão de um chef e ainda uma equipe de hotelaria para cuidar do quarto.

Confira o boletim médico sobre a cantora Anitta:

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, informa que a artista Anitta seguirá internada na unidade, na zona sul da cidade de São Paulo. A decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente nesta manhã. A artista foi submetida na última quarta-feira (20/7) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero). A cirurgia foi bem sucedida, sem intercorrências. A evolução do quadro clínico é considerada satisfatória. A paciente será submetida amanhã, terça-feira (26), a uma nova avaliação de sua equipe médica para a definição sobre a alta hospitalar", informaram.

