Ingrid Guimarães revela que perdeu bebê e faz desabafo forte: "Me arrependo"

Ingrid Guimarães revela que perdeu bebê durante período intenso da carreira; veja

A atriz Ingrid Guimarães revelou com sinceridade que se "culpa" após sofrer a perda de um bebê. A artista contou pela primeira vez que estava grávida aos 40 anos e não desacelerou o ritmo de trabalho.

Tudo aconteceu enquanto ela gravava o longa Loucas Pra Casar. Na época, ela disse que o bebê sofreu uma má formação e não resistiu. Ela contou a história em conversa com Tati Bernardi no videocast Desculpa Qualquer Coisa.

"Eu perdi um bebê no meio de um filme. Foi no 'Loucas pra Casar'. Não consegui nem fazer o 2. Eu estava grávida, o diretor sabia, mas ninguém mais. Eu tinha que fazer cenas em que ficava pendurada. Fiquei tentando me poupar. Mas não teve nada a ver com eu ter trabalhado muito [a perda], perdi por má formação. Mas até você se convencer disso, você se culpa o tempo inteiro".

Ingrid Guimarães disse que fez o mesmo na primeira gestação, mas que era outra época. "Eu estava no auge, tinha conseguido meu sonho, não queria parar. Trabalhei grávida da Clara até os 8 meses, fazendo novela, foi supertranquilo. Mas eu tinha 36. Uma mulher de 40 é uma mulher de 40. Me arrependo de não ter baixado minha bola na época, não ter negado algumas coisas", contou.

Batalhadora, a atriz lembrou que é difícil abrir mão de trabalhos. "A gente que ralou muito pra chegar onde chegou, não quer perder a chance. Não me arrependo do sucesso que fiz, mas podia ter baixado a bola energeticamente", pontuou.

Agora, aos 51 anos, ela disse que fez as pazes com a história. "Queria muito o segundo filho. Mas é uma questão que já resolvi, fiz muita constelação familiar. Minha filha chegou pra mim uma vez e disse: 'Nunca vou ser tia'. É uma coisa resolvida, mas esse equilíbrio de vida pessoal com trabalho é algo que eu não soube fazer bem. Tenho tanto prazer de estar trabalhando que esqueço que é trabalho".

Viagem de amigas

De férias pela Europa, as atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli usaram suas redes sociais para mostrar seu novo destino. Com dois álbuns de fotos, elas revelaram que estão em Londres, na Inglaterra, após passagem pela Espanha.

As duas amigas estão aproveitando a viagem ao lado de suas filhas, Clara Guimarães e Júlia Marques. Nos registros publicados nas redes sociais, o grupo apareceu aproveitando os pontos turísticos de Londres, com direito a fotos nas icônicas cabines telefônicas e em frente ao London Eye. Elas até aproveitaram o clássico chá da tarde inglês.