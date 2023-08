Influenciadora apontada como affair de Luan Santana fala sobre fama: ‘Muito além disso’

Modelo Ana Cecília Maia responde pergunta de seguidor sobre fama por namorar Luan Santana

Na noite desta última quarta-feira, 2, a influenciadora digital e modelo Ana Cecília Maia, apontada como possível affair do cantor sertanejo Luan Santana, decidiu usar suas redes sociais para responder algumas perguntas dos internautas. Uma das dúvidas dos seus seguidores era sobre namorar um famoso só para ter fama.

“Namoraria um famoso só para ter a fama também?”, perguntou um dos seguidores da criadora de conteúdo, em uma caixinha de perguntas aberta pela influenciadora digital através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Não. Um namoro vai muito além disso. O sucesso e a fama devem ser consequências de um reconhecimento profissional e não somente por conta de uma relação”, respondeu a modelo, que já foi assistente de palco do The Voice Kids. Ana Cecília Maia também já viveu um relacionamento com o jogador Giorgian De Arrascaeta, meio-campista uruguaio do Flamengo.

Novo affair de Luan Santana é criticada nas redes sociais: "O mundo dá voltas"

No final do mês de julho, o cantor sertanejo Luan Santana foi visto acompanhado de uma outra influenciadora digital, Débora Morais. Porém, a internet foi tomada pelo polêmico fim do relacionamento da modelo. Os boatos eram de que a modelo teria terminado com seu nemorado depois que não ganhou um vestido que queria e, na mesma semana, foi flagrada com o cantor sertanejo.

Débora Morais mora em Florianópolis, Santa Catarina, e apareceu usando um sobretudo de Luan nos bastidores do Festival Luan City 2.0, que aconteceu no último sábado, 29. Antes de subir ao palco, o sertanejo usou a peça azul e bege por conta do frio de 7 graus que fazia em Curitiba, no Paraná. Luã Aramí, ex-namorado da modelo, comentou em uma publicação feita por Léo Dias, que compartilhou uma foto dos dois se beijando nos bastidores.

“Ser fiel aos valores morais não tem preço, pois ninguém pode comprar a dignidade depois de perdida”, escreveu. Ainda segundo um vídeo postado pelo jornalista, a nova namorada de Luan Santana terminou por mensagem depois de pedir um vestido e ter seu presente recusado.