Influencers do ‘Amores da Igreja’ revelam motivo do fim do romance

Após vídeo do ‘crush da igreja’, Thalía Mara e Marcelo Guarnieri anunciam que não estão mais se conhecendo e estão solteiros. Entenda o que aconteceu

Os influencers Thalía Mara e Marcelo Guarnieri afirmaram que o clima de romance entre eles chegou ao fim e estão solteiros. Eles estavam se conhecendo melhor desde que viralizaram no TikTok por causa do vídeo do ‘crush na igreja’. Rapidamente, eles ficaram conhecidos como “Amores da Igreja” e os fãs torciam para que eles se tornassem um casal de namorados. Porém, o clima esfriou e eles decidiram ser apenas amigos.

A notícia foi dada por Thalía no Tiktok em uma série de vídeos. Ela contou que decidiu se afastar dele após uma decepção. “Depois de muitas fotos, prints e algumas mentiras, vim anunciar o fim do ‘Amores na Igreja’. Jamais daria continuidade a algo que me machuca tanto. Não sei como vai ser com os contratos que nós fechamos, não sei se vou continuar aqui. Minha profissão é enfermeira, isso aqui era mais um hobby. Agora cada um vai seguir sua vida, ele com a dele e eu com a minha”, disse ela.

Ela contou que tinha uma pessoa especial antes de conhecer Marcelo e ele sabia disso. Porém, ela recebeu um flagra dele na praia com outra mulher e o caso repercutiu. “Desde o início, quando filmei o Marcelo na igreja, a intenção nunca foi um romance, foi uma brincadeira. Eu contei tudo, joguei limpo com todos os envolvidos e ambos toparam continuar. Eu e o Marcelo saímos algumas vezes, conversamos, fizemos lives. Desde o início, deixei claro e a gente continuou se conhecendo, íamos saber com o tempo como ia ser. O negócio tomou uma proporção muito grande, fora do nosso controle. No domingo de carnaval, o Marcelo me convidou para sair e depois sumiu. Na segunda, fui pra praia e, de repente, meu celular começou a apitar com mensagens, vídeos… Quando eu olhei, era aquele vídeo na praia que todo mundo viu, do tiktoker do momento com a primeira dama na praia. Comecei a receber prints, comentários, muita informação de uma vez”, afirmou.

Então, ela disse que eles não tinham um relacionamento e não poderia cobrá-lo de nada. Eles conversaram sobre o assunto e se afastaram.

Por sua vez, Marcelo declarou que está solteiro. “Eu e a Thalía estávamos nos conhecendo, não estava namorando. Ela tem outro relacionamento que a gente não estava ciente. Então fica complicado, namoro a três é ruim demais. Vamos continuar com a vida, ela é uma querida, vai ser minha amiga mesmo. Mas é isso, fazer o quê? Continuo solteiro”, afirmou.

Por fim, ela confirmou o fim do clima de romance. “Eu e o Marcelo não estamos brigados, conversamos ontem, está tudo bem. Só não estamos mais na fase de nos conhecermos, vamos ser só amigos e ponto final. Ninguém enganou ninguém. Eu não conhecia o Marcelo, não foi nada combinado. O que me deixou chateada não foi ele ter ficado com outra pessoa, isso é o de menos, o que me magoou foi a falta de comunicação. Foi eu ter descoberto através das redes sociais, e não pela boca dele, me senti enganada”, finalizou.