Influencer apontada como affair de Gustavo, diz sofrer ameaças de fãs de Key Alves

A empresária Vanessa Carvalho mostrou ameaças de fãs do ex-casal Key e Gustavo, após boatos de que vive affair com o ex-BBB

O término dos ex-BBBs Gustavo Benedetti e Key Alves deixou muitos fãs do casal Guskey chateados com a notícia, e muitos ficaram ainda mais revoltados quando rumores que o ex-bbb já teria um novo affair começou a circular na internet.

Tanto que Vanessa Carvalho, apontada como o novo affair do cowboy, mesmo após negar os boatos de que estaria se envolvendo com o ex-BBB, mostrou aos seguidores que está sendo ameaçada pelos fãs que torciam pelo ex-casal.

A influencer, que participou da segunda temporada de Casamento às cegas: Brasil, comentou sobre a situação através de seus stories, chegando a mostrar duas das mensagens que recebeu. "Eu vou aí te encher de porrada. Sua p*****. Não tem dó da Key, não?", disse uma delas.

"Vou falar de um assunto um pouco chato. Tenho recebido ameaças dos fãs do 'GusKey'. Se isso continuar, eu vou ter de tomar medidas necessárias. Já expliquei, já emiti uma notinha no Twitter... Parem, estou ficando com medo", avisou, em vídeo.

No twitter a influencer já tinha se pronunciado negando o affair: "Eu segui o Gustavo no início do BBB, pois tínhamos um 'adm' ['administrador'] em comum! Não estou flertando com ninguém, inclusive sempre apoiei o casal 'GusKey' e puxei mutirão para ambos!", respondeu ela para uma página que compartilhou o boato, na última terça-feira, 04.

O término de Guskey

As teorias sobre o término do casal começaram a surgir quando a ex-sister postou uma foto em suas redes sociais chorando. Mais tarde nos stories, Gustavo se pronunciou confirmando o término: "Não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma.”

Pouco tempo depois, Key publicou um texto afirmando que o término não foi amigável: “Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos", disse a jogadora.