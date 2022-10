Influencer acusa Saulo Poncio de tentativa de agressão em show no Rio

Influenciadora digital Brenda denuncia Saulo Poncio por tentativa de agressão durante show do cantor Mumuzinho no Rio de Janeiro

O cantor Saulo Poncio (26) se envolveu em polêmica na noite de domingo, 23, ao tentar agredir a influenciadora digital Brenda Monique.

Brenda usou as redes sociais para falar sobre a situação, que teria acontecido durante show do cantor Mumuzinho (38) no Rio de Janeiro. Ela mostrou que foi até a delegacia para prestar queixa contra o marido de Gabi Brandt, que estava no local com dois seguranças. "@saulo tentou me agredir hoje na Resenha do Mumu com 2 seguranças. E pasmem, ao lado dele estava o meu ex-namorado, @igor", postou Brenda nos Stories de seu Instagram, diretamente da delegacia.

Em seguida, ela mostrou o boletim de ocorrência que registrou contra o cantor. "Estou tremendo muito. Muito mesmo. Saí chorando de lá e fui direto para a delegacia. Estou com amigos e estou bem. Quando estiver melhor, apareço. Apenas medo", disse ainda.

Brenda também fez questão de agradecer às mensagens de carinho e apoio que recebeu. "Eu queria muito agradecer todas as mensagens incríveis que vocês estão me mandando. Eu gostaria de responder uma por uma, mas o Instagram bloqueou por um dia pelo número de mensagens que estou recebendo. Muito obrigada, de verdade. Estou bem, na medida do possível. Vocês são a minha força e ninguém vai me calar mais. Obrigada por todo o carinho".

Um amigo de Brenda, que estava com ela no momento, relatou o caso durante a manhã na web: "Estou me sentindo no direito de falar como testemunha. A gente chegou e não ficou nem cinquenta minutos na Resenha do Mumu. A gente chegou, entrou na área vip, ficou um tempo com uma amiga e saiu. Depois de uns vinte minutos, o Saulo passou e entrou. Já sabia da história, e fiquei meio assim. Mas achei que na frente de todo mundo nada ia acontecer. Ele veio para fora, e então achei que algo ia acontecer. Quando saiu, já deu esbarrão nela. Não sei como ela não derrubou o telefone, porque foi muito forte. Ele passou e virou do tipo: 'O que houve?'. Falou algumas coisas que não ouvi. Ela ficou super desestabilizada na hora, tinha segurança com ele, uns amigos dele. Achei horrível por ela ser mulher e ela estar sozinha ali. Acho que ele achou que ela estava sozinha. Eu ia entrar na frente, vi ele vindo. Mas pensei: 'Ele nunca vai fazer isso aqui, tem muita gente aqui'. Seria ridículo. Mas ele fez. Eu não consigo falar agora, estou nervoso, e a Brenda nem conseguiu falar. Acabou apagando", contou Isaque, que se identifica como "snilcaasi" no Instagram.

Brenda também compartilhou mensagens de seguidoras que presenciaram o incidente e até de mulheres que relataram também ter sido agredidas por Saulo. "Cheguei lá, já dei de cara com o Igor [Adamovich], vi que ele ficou muito incomodado quando me viu... Sempre tentando me intimidar, ficou passando toda hora na minha frente, ficava me olhando, me encarando, e eu incomodada, óbvio, mas relevei, saí da área onde eles estavam e fui pra área de fora (...)", relatou Brenda na manhã desta segunda-feira, 24.

