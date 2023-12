Imóveis, fazendas, investimentos: veja o valor do patrimônio de Ana Maria Braga

Veja o valor do patrimônio de Ana Maria Braga; apresentadora de 73 anos é uma das mais bem sucedidas da televisão

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os fãs neste final de semana ao exibir detalhes de seu patrimônio. É que ela exibiu na televisão a fazenda luxuosa que mantém no interior de São Paulo.

Após a exibição, muitos seguidores ficaram curiosos. Afinal, qual é o patrimônio acumulado pela apresentadora, uma das mais bem sucedidas da televisão brasileira? Com mais de três décadas de carreira, ela acumula uma verdadeira fortuna.

Qual é o patrimônio de Ana Maria Braga?

Aos 74 anos, a apresentadora tem uma série de imóveis, investimentos, empreendimentos e produtos licenciados. Ela também é uma das profissionais mais bem pagas da Globo, recebendo uma verdadeira fortuna ao mês.

De acordo com o Jornal do Bolsão, o patrimônio da está acima dos R$ 100 milhões. Assim, é possível afirmar que ela é uma das mais bem sucedidas profissionais da história da televisão brasileira.

Vale lembrar que Ana Maria Braga apresentou em 2017 sua mansão no Rio de Janeiro com exclusividade para a CARAS. Recentemente, ela também mostrou outro de seus imóveis: uma mansão em São Paulo - a aparição aconteceu no programa Caldeirão.

A fazenda de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou pela primeira vez em detalhes sua fazenda no interior de São Paulo. Neste domingo, 24, ela abriu as porteiras do espaço que é seu refúgio quando não está no ar comandando o Mais Você.

Na reportagem, ela recebeu o repórter e apresentador Nélson Araújo. Foi exibido o casarão em estilo colonial com uma ampla cozinha com fogão à lenha, decoração rústica e muito bom gosto. A artista também mostrou as plantações de frutas, a horta e o cultivo de eucalipto, principal atividade da fazenda. Ana Maria Braga ainda exibiu a capela na qual faz orações, toda decorada com imagens de santos e iluminada por luzes. Ela também exaltou a sua paixão pelo programa que é exibido todas as semanas. "Aqui na fazenda é lição de casa assistir o Globo Rural", afirmou ela.

Fazenda da Ana Maria Braga