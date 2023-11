Ilze Scamparini: quem é o marido da jornalista mais icônica da Globo?

Quem é o marido da jornalista Ilze Scamparini? Ela é casada há mais de 20 anos e leva vida discreta

Uma das repórteres mais tradicionais da TV Globo, a jornalista Ilze Scamparini é discretíssima quando o assunto é sua vida pessoal. Correspondente da emissora na Itália desde 1999, ela costuma mostrar poucos momentos de sua vida pessoal.

Por isso, muitos costumam questionar: afinal, a profissional é casada? A resposta é "sim", embora seja difícil conseguir acesso à intimidade da jornalista. Isso porque ela sempre foi focada em sua vida profissional.

Quem é o marido de Ilze Scamparini?

Ilze Scamparini é casada há quase duas décadas com o escritor e roteirista Domenico Saverni Mezzatesta. Natural de Palermo, ele conheceu a brasileira durante um jantar que promovido por uma amiga em comum.

Apesar do longo relacionamento, os dois optaram por não ter filhos. A jornalista é muito próxima da família e tem até uma sobrinha-neta, que atualmente é um dos xodós de sua vida. A repórter também conta com a companhia da cachorrinha Pina, sua companheira na vida em Roma.

No ano passado, a jornalista completou 40 anos de carreira e fez um balanço com exclusividade para a CARAS. Na ocasião, ela contou que muita coisa mudou ao longo de sua trajetória.

"Passei décadas viajando e vivenciando situações que nunca experimentaria se não fosse jornalista. A sensação de ter atravessado vários desses confins, numa época em que viajar era mais difícil, é algo valioso que, com o passar dos anos, me enriquece como pessoa. Ao mesmo tempo, cada aventura exigiu um sacrifício mental, físico e emocional. Sempre foi duro para mim me separar da família. Então,

a minha profissão envolveu algumas lágrimas pelo caminho. Tive a imensa sorte de, no início da doença da minha mãe, ter podido trazê-la para a Itália, ainda com saúde, e com quase toda a família. Foram meses maravilhosos de despedida, com almoços e jantares especiais, viagens, passeios, conversas e fotografias. Foi um grande privilégio que a vida me deu", disparou ela.

