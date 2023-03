Igor Fernandez se derrete em elogios para o namorado, Bruno Fagundes: 'Meu amorzin'

Namorado do ator Bruno Fagundes, Igor Fernandes faz declaração de amor após os dois assumirem o romance publicamente

O ator Igor Fernandez encantou seus seguidores ao compartilhar uma declaração de amor para o namorado, o ator Bruno Fagundes. Ele ficou encantado ao ver o novo projeto do amado no teatro, que é a peça A Esperança, e fez elogios nas redes sociais.

Em um post nos stories do Instagram, ele falou sobre a admiração pelo amado e também contou sobre a alegria do namorado com seu novo projeto nos palcos. “Gosto de reparar pessoas naquele estado onde elas quase não conseguem conter a felicidade. Gosto de observar essa inquietação boa, meio que se ela der mole um sorriso escapa na boca, sabe? E quando é alguém que a gente admira e ama, ainda mais sobre um processo que foi tão importante pra ela, não tem preço”, disse ele.

E completou: “Ver Bruno Fagundes escorrendo de alegria pelo projeto que você carregou como um filho (gêmeos), um projeto ousadíssimo que te desafiou em níveis sobre-humanos, e no final de uma sessãoque fez uma plateia inteira chorar em conjunto, enche meu coração de alegria. Que alegria te ver sendo reconhecido como a pessoa e profissional incrível que você é. E que alegria pra mim ser fã do meu amorzin”.

Igor e Bruno assumiram o namoro em janeiro deste ano, quando compartilharam uma foto em clima de romance nas redes sociais. Os dois atuaram juntos na novela Cara e Coragem, da Globo.

Antonio Fagundes se pronuncia sobre o namoro do filho com ator

Em entrevista na Revista CARAS desta semana, Antonio Fagundesfoi questionado se teve alguma preocupação após o filho, Bruno Fagundes, assumir o namoro com outro homem, o ator Igor Fernandes, por causa dos preconceitos da sociedade em que vivemos. E ele negou.

“Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que ele está fazendo o que é melhor para ele”, disse o ator.