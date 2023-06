Hulk, do Atlético-MG, se derrete por Camila Ângelo: ‘Minha eterna namorada’

Jogador do Atlético Mineiro, Hulk, aproveita Dia dos Namorados para se declarar para mulher

Nesta segunda-feira, 12, aproveitando o Dia dos Namorados, o craque do Atlético Mineiro, Hulk, usou suas redes sociais para se declarar para sua mulher, a médica Camila Ângelo. Derretido pela amada, o jogador de futebol abriu um álbum de fotos para celebrar a data dos apaixonados.

“Se você pudesse ler meus pensamentos, entenderia o sorriso no meu rosto toda vez que olho na sua direção. Feliz Dia dos Namorados, minha eterna namorada! TE AMO”, escreveu o jogador de futebol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Para quem não se lembra, Hulk e Camila Ângelo vivem um romance para lá de polêmico. O craque foi casado durante 12 anos com Iran Ângelo, com quem teve três filhos, Ian, Tiago e Alice. O casal se separou no ano de 2019, quando Givanilson (seu nome verdadeiro) assumiu seu relacionamento com Camila, que é sobrinha da ex-esposa. Os dois são pais de Zaya, de apenas um ano de idade.

Hulk Paraíba compra jatinho milionário. Saiba o preço!

No começo de maio, o atleta Hulk Paraíba decidiu comprar um jatinho particular, investindo mais em seu conforto de suas viagens. Segundo o colunista de fofocas Leo Dias, do portal Metrópoles, o jogador de futebol do Atlético Mineiro comprou um avião do modelo Hawker 400 XP, que tem dois motores e tem capacidade para seis passageiros. A aeronave pode custar até R$ 40 milhões. A compra foi anunciada pelo corretor de aeronaves e CEO Leandro Pereira nas redes sociais.