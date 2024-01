Homenagem póstuma: João Hadad se declara para Luana Andrade

Meses após a morte trágica de Luana Andrade, João Hadad relembra o dia que seria o aniversário dela e comove com homenagem póstuma

O influenciador digital João Hadad comoveu com uma homenagem póstuma para Luana Andrade, que era sua namorada e faleceu durante uma lipoaspiração nos joelhos. No último final de semana, ele relembrou o dia do aniversário dela, que iria completar 30 anos em 2024. Com isso, ele prestou uma homenagem para ela nas redes sociais ao relembrar como celebrar o aniversário de 29 anos dela em 2023.

"No último aniversário da Lu, vivíamos um dos melhores momentos das nossas vidas. Já estava tudo planejado para a nossa Eurotrip, e comemoramos os seus 29 anos na Itália. Vivemos tão intensamente essa viagem que não queríamos que tivesse fim. Quem me dera congelar esses momentos! Perder a Lu é uma dor que segue desafiando a minha própria noção de força. Aprendo a ser forte a cada dia, quando, muitas vezes, só quero me render à tristeza. Desafio limites que nem sabia que existiam", disse ele.

E completou: "Lembro que ao completar 29 anos, ela me disse que era grata a Deus por Ele ter me colocado em sua vida. Hoje, um ano depois, e sem a Lu fisicamente aqui, eu digo pra ela ouvir de onde estiver: “obrigado por ter feito o nosso amor ser tão lindo, leve e eterno enquanto durou!”. Linda, linda, linda… eu espero que onde estiver você, esteja feliz e entendendo os planos de Deus, como sempre compreendeu em vida. Espero que a sua luz esteja emanando todos a sua volta e que você esteja radiante com toda aquela alegria contagiante que é só sua. Daqui, eu continuo celebrando a sua passagem em vida e revivendo as nossas memórias. Você sempre será uma parte de mim. Feliz aniversário, princesa! Te amo pra sempre".

O que aconteceu com Luana Andrade?

A assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, Luana Andrade, faleceu aos 29 anos de idade em novembro de 2023. Ela foi fazer uma cirurgia de lipoaspiração nos joelhos, sofreu uma complicação e não resistiu.

Na época, o Hospital São Luiz divulgou uma nota oficial com informações sobre como foi a internação da jovem para realizar uma lipoaspiração e a complicação que levou a sua morte durante a madrugada.

De acordo com o hospital, ela foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".