Homem morre após tentar abrir porta de avião em voo com ministros de Lula

Homem tem surto e morre após tentar abrir porta de avião com ministros de presidente Lula a bordo; entenda o que aconteceu

Na última quinta-feira, 15, um homem teve um surto e morreu ao tentar abrir a porta de um avião que transportava ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o incidente chocante aconteceu durante um voo para Etiópia e gerou preocupação entre passageiros e tripulantes.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal, o falecimento foi confirmado pela companhia aérea. Tudo aconteceu depois que o passageiro, cuja identidade não foi revelada, passou mal e começou a gritar durante o voo. Ele tentou abrir a porta do avião, e foi contido pela tripulação, mas começou a convulsionar antes de falecer.

A bordo da aeronave estavam os ministros Vinicius Marques de Carvalho, da Controladoria-Geral da União; Silvio Almeida, dos Direitos Humanos; Anielle Franco, da Igualdade Racial; e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que chegou até a fazer uma publicação nas redes sociais após o susto. No entanto, ele preferiu não se manifestar sobre a morte do passageiro.

“Acabo de aterrissar em Adis Abeba, acompanhado dos ministros para participar da Cúpula da União Africana, ao lado do presidente Lula. Nossa missão aqui será unir esforços para a criação da Aliança Global para o Combate à Fome e à Pobreza”, disse Wellington, que viajou ao lado dos demais representantes para atividades oficiais.

Acabo de aterrisar em Adis Abeba, acompanhado dos ministros @silviolual, @aniellefranco e @viniciusdecarvalho, para participar da Cúpula da União Africana, ao lado do presidente @LulaOficial.



Nossa missão aqui será unir esforços para a criação da Aliança Global para o Combate à… pic.twitter.com/QQetgenGXn — Wellington Dias (@wdiaspi) February 15, 2024

Vale mencionar que Lula e a primeira-dama Janja também estiveram no Egito há poucos dias para compromissos oficiais. Durante a viagem, eles visitaram as grandes esfinges de Gizé e compartilharam detalhes da presença em suas redes sociais. Na sequência, eles embarcaram para Etiópia em um voo diferente dos Ministros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Lula surpreende com meias divertidas em evento:

Já entrando no clima do recesso no final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou atenção nesta quinta-feira, 14, durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Isso porque ele estava usando meias pouco comuns para um evento político.

Apesar de ter discursado para centenas de pessoas sobre políticas públicas específicas para a juventude, o que acabou roubando a cena mesmo foram as meias do presidente. Isso porque elas eram bordadas com desenhos de cactos, algo pouco comum para um chefe de estado. Em suas redes sociais, Lula dividiu alguns registros com o item curioso.