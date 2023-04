Herson Capri surge em flagra inédito com o filho de 25 anos

Herson Capri faz rara aparição em público com o filho Lucas Capri, de 25 anos, fruto do relacionamento com Susana Garcia

O ator Herson Capri fez uma rara aparição em público com um dos filhos, o ator Lucas Capri, de 25 anos, fruto do antigo casamento com a produtora Susana Garcia. Os dois foram fotografados juntos enquanto curtiam um passeio em um shopping no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 31.

Os dois foram ao teatro no local juntos e foram vistos nos corredores do shopping. Discreto com a vida pessoal, o ator raramente é visto com os seus filhos em locais públicos.

Vale lembrar que Herson Capri tem cinco filhos: Laura Capri, de 47 anos, Pedro Freire, de 42 anos, Lucas Capri, de 25 anos, Luiza Capri, de 22 anos, e Sofia, de 8 anos.

Lucas Capri seguiu os passos do pai na carreira e também se tornou ator. O jovem atuou na novela Órfãos da Terra, da Globo.

Há alguns anos, Herson Capri falou sobre a diferença de idade entre os filhos. "Teve uma diferença de idade. Para os mais velhos, quando chegaram os filhos mais novos, foi um encantamento, uma alegria. O Pedro já devia ter uns 18 anos quando pintou o Lucas. Como agora teve a Sofia, de 2 anos, todos estão de quatro por ela! A mais nova, a Luiza, tem 16 , e a Laura, a mais velha, tem 38. Luiza já é atriz, fez peça, filme, TV, todos os cursos... Tem a minha neta, a Marina, que vai fazer 4 anos. O pai é animado! A Susana tinha o sonho enorme de ter três filhos. Quando me casei com ela, não podia deixar de ter um filho. Aí ela insistiu no segundo, eu não podia deixar de ter o segundo. Aí depois ela falou que queria três, depois de 15 anos... Tivemos que trabalhar mais um pouco para a sobrevivência", disse ele no programa Mais Você, em 2017.

O ator terminou o casamento com a última esposa, Susana Garcia, no final de 2021. Os dois ficaram juntos por 26 anos e tiveram três filhos.

Fotos: Adão / AgNews