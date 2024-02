Heloisa Perissé faz rara aparição com o marido em aeroporto no RJ

Quem é o marido de Heloisa Perissé? Atriz apareceu aos beijos com o marido ao ser flagrada em aeroporto no Rio de Janeiro

A atriz e humorista Heloisa Perissé surgiu em clima de romance na noite de quarta-feira, 22. A estrela fez uma rara aparição ao lado do seu marido, Mauro Farias, em um aeroporto no Rio de Janeiro.

No flagra, os dois apareceram abraçados enquanto caminhavam pelos corredores do local e até trocaram beijos apaixonados. Mauro foi ao local para buscar a esposa, que fez uma viagem de bate e volta para São Paulo na quarta-feira.

Vale lembrar que Mauro e Heloisa estão casados desde 2002. Recentemente, ela contou que eles já tiveram idas e vindas, mas são muito apaixonados. “Ele é um parceirão. Só estou casada há 21 anos, atingimos a maioridade, porque separamos 21 mil vezes”, disse ela no programa Mais Você.

Mauro Farias é diretor de audiovisual e roteirista. Ele trabalhou na Globo por vários anos e deixou a emissora em 2021 durante uma decisão de ambas as partes de não renovar o contrato fixo. Em sua trajetória na TV, ele dirigiu as séries Aline, de 2009, e O Diário de Tati, de 2012.

Heloisa Perissé e Mauro Farias - Foto: Adão / AgNews

Heloisa Perissé e Mauro Farias - Foto: Adão / AgNews

O pai da filha mais velha de Heloisa Perissé

Filha mais velha da atriz Heloisa Perissé, a atriz Luisa Perissé surpreendeu os internautas nesta semana ao revelar que é filha do ator Lug de Paula, que interpretou o personagem Seu Boneco no programa Escolinha do Professor Raimundo. Apesar do fato já ser conhecido de muita gente, alguns internautas reagiram com surpresa pela revelação, já que o pai dela é discreto e quase não aparece com a herdeira.

Em seu perfil no Instagram, Luisa brincou ao comparar fotos dos pais. “Com essa mãe, a filha tinha tudo para ser linda, mas arrasta pro lado para ver o pai…”, disse ela na legenda. Ao mostrar a foto do seu pai, ela gerou reações. “Você realmente é filha do Seu Boneco? Eu não sabia”, disse um internauta. “É sério mesmo que seu pai é o Seu Boneco ou é piada?”, questionou outro. Que tal saber mais sobre o pai de Luisa Perissé? Confira abaixo!

Heloisa Perissé viveu um romance com Lug de Paula entre os anos de 1992 e 2001. Juntos, eles tiveram apenas uma filha, Luisa, que é hoje em dia é atriz. O ator ficou conhecido nacionalmente por ter interpretado o personagem Seu Boneco na década de 1990 no programa Escolinha do Professor Raimundo.

Lug é um dos oito filhos do humorista Chico Anysio, fruto do relacionamento dele com a atriz Nancy Wanderley. Há alguns anos, o ator deixou a fama de lado e foi levar uma vida mais tranquila em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje em dia, ele está com 66 anos.

Recentemente, um dos irmãos dele, o Nizo Neto, falou sobre o sumiço do irmão da TV. "Ele mora em Floripa, tem terrenos, mas ele não gosta de trabalhar na televisão. Ele tem talento, o dom, mas não tem a vocação. Tem que ter paixão, ainda mais para esse trabalho da gente", afirmou no podcast Papagaio Falante.

Lug de Paula