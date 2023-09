Gustavo Mioto faz revelação sobre sucesso e entrega desejo de parceria com Jão: 'Muito forte'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Gustavo Mioto revelou que hit quase não se tornou sucesso

Gustavo Mioto (26), conhecido por sua carreira na música sertaneja, ganhou fama com seu hit Solteiro Não Trai. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o cantor fez revelação sobre a canção, que quase não teria se tornado sucesso, e entregou desejo de uma parceria com Jão (28): "Muito forte".

"Queria muito que o Jão fizesse alguma coisa comigo. Gosto muito dele, a gente já trocou ideia várias vezes sobre fazer juntos, já escrevemos juntos, mas nunca conseguimos fazer essa parceria acontecer", declarou Gustavo Mioto sobre o colega de profissão.

Com uma carreira recheada de sucessos na música , o cantor também contou que um de seus maiores hits, Solteiro Não Trai, quase fracassou com o público: "Quando a gente estava gravando, eu tinha muita certeza do povo cantando, porque acho a frase e a vibe dela muito forte, então, para mim, fazia total sentido ela existir. Mas quando a gente lançou, no primeiro mês ela saiu atravessada, não estava acontecendo muito".

"A gente começou a ficar preocupado e até gravamos outro projeto em cima dela para tentarmos lançar outra música para trabalhar. Acabou que quando a gente gravou o projeto, um mês depois, quando íamos começar a soltar ele, a música virou um trator e passou por cima de tudo", acrescentou Gustavo Mioto, que fez questão de garantir que sempre acreditou no alcance da música .

O cantor ainda explicou que, apesar do sucesso posterior da canção, levou um susto com o possível fracasso de Solteiro Não Trai: "Foi um grande sucesso na época. Tinha muita certeza da vibe dela com a galera, mas deu um sustinho na gente". "Foi do zero ao cem muito ligeiro, do desconhecido para o fenômeno de um dia para o outro", completou Gustavo Mioto.