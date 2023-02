Gui Araújo faz linda declaração de amor para Karoline Lima depois de assumirem namoro

Modelo e apresentador Gui Araújo assume relacionamento com influenciadora Karoline Lima depois de meses de boatos

Neste sábado, 4, os rumores chegaram a um fim: Gui Araújo (35) e Karoline Lima (26) estão sim namorando! Através de um post nas redes sociais da influenciadora e mãe de Cecília, os internautas souberam da novidade. Então, neste domingo, 5, o modelo e apresentador decidiu se declarar para sua amada.

“E não é que nosso caminho se cruzou de novo! Essa menina é um furacão que, por incrível que pareça, me trouxe paz e ao mesmo tempo um mulherão que me ensina a simplicidade das coisas”, começou o apresentador, na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

"Obrigado por me 'achar' como disse, porque senão eu estaria te procurando até agora… É sobre equilíbrio, sobre como é bom olhar adiante ao seu lado! (Ps.: já temos fotos pra mais de ano… vão ter que aguentar) Karoline vou te carregar por onde for, minha mochilinha!”, concluiu.

Para celebrar a nova união, a influenciadora publicou uma linda declaração para o amado: "Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos, e por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. Não o gui. Desde o primeiro dia, sempre foi essa pessoa. Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma. Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras”, começou ela, na legenda da postagem que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Amo como a vida é mais fácil com ele do lado. Amo a forma que ele não se importa com meus problemas, ele me ajuda a enfrentar. Amo que tudo que eu pensei que teria medo de viver nesse momento, eu entro de cabeça porque entre nós, parece simples. E é. A gente que complica demais. As pessoas complicam demais. Eu sempre compliquei e vivi complicação demais. O que a gente tem é leve. É espontâneo. É… diferente”, finalizou Karoline, completamente apaixonada pelo apresentador.