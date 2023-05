Grupo Br'oz celebra 20 anos e promete comemoração: 'Quarentões'

Integrantes da banda Br'oz prometeram comemoração de 20 anos de carreira para os fãs

Com duas décadas de carreira, o grupo Br'oz completa 20 anos na música em 2023. Em entrevista à Contigo!, os integrantes da banda falaram sobre a trajetória de idas e vindas na música, celebraram a data e ainda prometeram uma comemoração para seus fãs.

"A gente vinha falando do reencontro dos 20 anos já há um ano, porque os fãs sempre cobram: 'Por que vocês não voltam? Por que vocês não fazem um show? Quando vocês vêm para a nossa cidade?'. E a gente tenta explicar, da melhor maneira possível, que o Br'oz tem que ser planejado. A gente vai fazer com muito cuidado, porque é uma marca que merece tudo de melhor. Os fãs merecem essa entrega. Tem que fazer tudo com muito planejamento, então a gente já comecou a conversar lá atrás sobre esses vinte anos. É uma vez só, então merece esse cuidado. Tem muita coisa legal. É um show? Uma turnê? Uma música nova ou comemorativa? A gente não pode contar o que a gente vai fazer", compartilhou Matheus Rocha (41), um dos integrantes do Br'oz .

Quem adicionou o spoiler da comemoração foi André Marinho (44), que garantiu: "O parabéns para você tem que ter. Aniversário pede um bolinho, 20 anos. A gente está preparando esse bolo da melhor maneira possível, vamos ver. De repente, a receita fica boa".

Sem deixar os fãs de mãos vazias, o grupo já começou a comemorar os 20 anos com especiais nas redes sociais do Br'oz. "Nós nos encontramos para gerar conteúdo. Eu postei dancinha da Beyoncé, do Thiaguinho. Gravamos e, inclusive, postamos no Instagram do Br'oz cantando um pouquinho do Backstreet Boys, que já vinha para o Brasil naquela época. Fizemos também um resumão de algumas músicas do Br'oz que a galera conhece e postamos aquilo para gerar um conteúdo enquanto a gente conversava para ver o que aconteceria relacionado aos 20 anos", adicionou André Marinho.

Apesar de já terem longos anos de banda, e de vida, os integrantes do Br'oz estariam dispostos a segurar um trio elétrico, como contou Jhean Marcell (41): "O Br'oz, mesmo nós hoje quarentões, acho que seguraria um trio [elétrico] fácil, porque tem essa energia, do trio elétrico, do Carnaval, da galera cantando junto e vindo. Fácil antes. Depois, lógico, vai para a UTI [risos]".