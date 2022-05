Gretchen fala do marido: 'Fiquei presa por anos te procurando'

Gretchen faz homenagem para o marido e fala sobre a importância dele em sua vida: 'Vale a pena'

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 15h47

A cantora Gretchen aproveitou um momento tranquilo em sua rotina para fazer uma homenagem para o seu marido, o saxofonista Esdras de Souza. Ela compartilhou uma foto do casal e falou sobre a parceria deles na vida e a felicidade de estarem juntos.

Na legenda da foto, a estrela disse: "Pura verdade esse texto meu amor Fiquei presa por anos te procurando. Esperando o dia de te encontrar. Demorou mas agora vale a pena cada dia de espera. Porque cada dia que vivo ao seu lado, recupero 10 anos de vida. Obrigada meu amor".

Enquanto isso, ela escreveu na foto do post: “Ele me libertou! Há milhares de anos que procurávamos um pelo outro, pois bem, nos encontramos em Belém. Há milhares de anos que havíamos nos perdido um do outro. Estávamos soltos, vazios e procurando o amor... Tudo se encaixou num piscar de olhos, coisas de vidas passadas que só eu e ele entendemos”.

Gretchen e Esdras estão casados desde 2020.

Homenagem de Gretchen para o marido, Esdras de Souza: