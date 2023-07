Gravidez? Sensitiva prevê mudança drástica na vida de Ana Castela: ‘Destino’

Sensitiva Bianca Godói prevê transformação radical na vida de cantora sertaneja Ana Castela

Bebê vindo aí? Nesta última terça-feira, 11, a sensitiva Bianca Godói usou suas redes sociais para revelar que teve uma previsão sobre a vida da cantora sertaneja Ana Castela. Segundo a cartomante, a jovem de 19 anos de idade tem um futuro para lá de promissor, mas com alguns alertas.

“Ana Castela, previsão! Aquele ciclo novo de dar gosto. Vai ganhar algum prêmio, vem projeto novo onde será hit, música que vai estrondar as rádios, vejo casamento e gravidez, uma menina já no destino dela. Alerta é com funcionário”, disparou Bianca, através de uma postagem que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Os internautas não perderam tempo e começaram a marcar o namorado de Ana, o cantor sertanejo Gustavo Mioto. “Então terá o quadro casando na igreja, os dois tocando o gado e a filha boiadeira”, disparou uma seguidora. “Imagine que fofo um bebê Miotela! Sucesso, Aninha”, imaginou uma outra. “Nunca ficar de olho, né?”, comentou uma terceira, enquanto marcava a artista no comentário.

Gustavo Mioto se declara ao surgir em clima de romance com Ana Castela

O cantor Gustavo Mioto encantou os seguidores das redes sociais recentemente ao compartilhar um clique romântico ao lado de sua namorada, a cantora Ana Castela. Os dois, aliás, demoraram para assumir publicamente o romance. No clique publicado no feed do Instagram, os dois artistas surgiram agarradinhos durante um passeio de barco, e Mioto aproveitou o registro para se declarar para a amada. "Encontrei uma sereia de chapéu em Maceió… amo você, Ana Flávia", disse ele. Os internautas se derreteram com a foto do casal. "Lindos", disse a humorista Dani Calabresa. "Lindos demais", comentou a cantora Gabi Martins. "Gustavo se supera a cada dia nas declarações pra Ana Flávia", falou uma fã.