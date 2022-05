Grávida, Viviane Araújo curte dia no salão de beleza

Viviane Araújo exibe a barriguinha de grávida ao usar look justo para ir ao salão de beleza no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 15h14

A atriz Viviane Araújo (47) aproveitou um momento de folga nesta quarta-feira, 11, para cuidar de sua beleza em um salão no Rio de Janeiro. Ela foi flagrada enquanto cuidava do cabelo e também das unhas.

Nas redes sociais, a artista celebrou o seu momento especial. “Hoje é dia de princesa total! Fazendo o pézinho, manutenção das unhas... Aqui o tratamento é bom, gente!”, disse ela. Pouco depois, a estrela foi flagrada saindo do local e exibiu sua barriguinha de grávida ao usar um look justo ao corpo.

Viviane Araújo está grávida do seu primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Militão (33). Ela engravidou por meio da fertilização in vitro com ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma doadora.

"Em novembro fizemos uma primeira tentativa, não deu certo, mas nunca pensamos em desistir e só pensamos em adiar um pouco mais. E, um mês depois, em dezembro, a enfermeira da clínica achou uma outra doadora pra mim. Fizemos a fertilização no dia 16 de dezembro e já no dia 24 de dezembro,constatei que estava grávida e foi a melhor e maior alegria da minha vida”, disse ela recentemente.

Viviane Araújo é flagrada em dia no salão: