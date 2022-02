Aos 46 anos, Viviane Araújo anuncia primeira gravidez: "Meu sonho se tornou realidade"

Viviane Araújo deu a notícia com um vídeo emocionada ao lado do marido, Guilherme Militão

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 15h32

A musa Viviane Araújo(46) deixou a web impressionada ao anunciar na tarde deste sábado, 19, sua primeira gravidez.

O bebê é fruto de seu casamento com Guilherme Militão (32), eles oficializaram a união em setembro de 2021.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo emocionante anunciando a gravidez aos seguidores.

Na publicação, Viviane se declarou para o marido: "Vocês não tem noção da emoção que senti neste momento! Meu sonho se tornou realidade e tinha que ser com você meu amor", escreveu.

"Simmm! Eu estou grávida e como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade! Já não aguentava mais. Que nosso amor venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança!", completou.

E alguns famosos usaram o espaço para dar as felicitações para o casal, como foi o caso de Nanda Costa (35) que comentou: "Vivaaa! Que alegria, parabéns Vivi! Que venha com toda saúde do mundo. Axé". Em seguida, Scheila Carvalho (48) também deixou seu comentário: "Que benção maravilhosa, lindona! Que venha com muita saúde".

"Chorei aqui junto mamãe! Que emoção! Deus abençoe demais essa família", comentou Sabrina Sato (41).

