Grávida, Leandra Leal exibe barrigão ao lado do marido, Guilherme Burgos

Celebrando o Dia dos Namorados, Leandra Leal exibe barrigão de gravidez com seu marido, Guilherme Burgos, em lindo ensaio de fotos; veja!

A atriz Leandra Leal está vivendo um momento muito especial com seu marido, o cineasta Guilherme Burgos. A artista está grávida do primeiro filho do casal e neste Dia dos Namorados, ela aproveitou para exibir seu barrigão ao se declarar para seu amado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 12, Leandra compartilhou um clique preto e branco de um ensaio fotográfico com seu companheiro. No registro, Guilherme apareceu sem camisa, enquanto sua esposa posou com um casaco cobrindo apenas o necessário, mas dando destaque para seu ventre, já bem crescido.

Na legenda, Leandra apostou no simples, mas foi super fofa com uma mensagem de amor para o pai de seu bebê. "Te amo, amo a gente e o que gente cria", escreveu a atriz.

Seus seguidores logo se derreteram nos comentários e rasgaram elogios para os futuros papais. "Lindos!", escreveu a atriz Débora Falabella."Mais linda grávida, que venha com muita saúde", disse um internauta. "Maravilhosa como sempre", enalteceu outro. "Eu AMO um casal", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Relembre como Leandra Leal anunciou a gravidez

A atriz Leandra Leal anunciou sua gravidez do marido, Guilherme Burgos, em março nas redes sociais. Ela espera seu segundo filho, sendo este o primeiro do casal, que se casou em 2020.

Em seu feed no Instagram, Leandra publicou uma imagem da barriguinha para dividir a novidade mais que especial. Na legenda, ela se derreteu de amores ao contar que todos estão muito felizes com a vinda de mais um herdeiro.

"A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes", declarou a atriz na legenda da postagem. Nos comentários, diversos famosos e fãs celebraram a notícia com muito carinho.

"Vivaaaaaaa!!!! Que alegria essa notícia", escreveu a atriz Sophie Charlotte. "Parabéns!", disse a atriz Sheron Menezes. "Uhuu, parabéns!", desejou a atriz e humorista Tatá Werneck. "Mais um Leal amado na Terra!!! Amo vocês! Amor e Sorte hoje e sempre!!!", declarou uma seguidora.

Vale lembrar que Leandra Leal já é mãe de Julia, de nove anos. A artista foi casada com o gestor cultural Alê Youssef, com quem adotou a filha em 2016.