Grávida, Fiorella Mattheis exibe o barrigão em seu aniversário de 35 anos

Na reta final da gravidez, Fiorella Mattheis revelou detalhes de sua comemoração de aniversário

Sempre discreta, Fiorella Mattheis decidiu compartilhar um raro registro de sua vida pessoal. A loira, que completa 35 anos nesta sexta-feira, 10, enquanto espera a chegada de seu primogênito, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto, dividiu alguns registros de sua singela comemoração de aniversário e exibiu o barrigão na reta final da gestação.

No stories, ela brincou: “Fiorella, o que você fez no seu aniversário?”, e respondeu a própria pergunta com alguns cliques distraídos, mostrando que é gente como a gente! A modelo aparece sentada no quintal de casa de legging e top preto, enquanto se divertia dando um banho de mangueira em um de seus cachorros, a rottweiler preta Gaia.

Em um dos registros, a modelo também apareceu coladinha com a amiga canina e escreveu: “Banho com beijos”. Para finalizar a sequência de celebração, Fiorella mostrou seu bolo de aniversário e explicou que o doce foi feito em casa. Mas o que realmente chamou a atenção dos seguidores é que em um dos cliques, o barrigão de nove meses ficou evidente.

Fiorella Mattheis exibe barrigão em aniversário - Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis revela sexo de seu bebê

Fiorella está esperando o seu primeiro filho após dificuldades para engravidar. A famosa, que revelou ter passado por cinco abortos em apenas oito meses, compartilhou em suas redes sociais o sexo de seu primogênito em dezembro do ano passado.

A musa espera um menino, o pequeno Roberto, fruto do relacionamento com o empresário e herdeiro da Globo, Roberto Marinho Neto.

A revelação ocorreu durante um encontro com as amigas Thaila Ayala (36) e Sophie Charlotte (33), que as presenteou com roupa azul para Roberto e rosa para a filha de Thaila. "A gente está aqui pirando com o presente da tia Sophie. Daqui a pouco vão estar Tereza e Robertinho de mãozinhas dadas com essas roupinhas. Eu não tenho condições.", comentou Fiorella.