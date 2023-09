Grávida, esposa de Juliano Cazarré diz que sexto filho pode ter cardiopatia: "Rezo"

Esposa de Juliano Cazarré diz que novo filho também pode ter malformações; veja o que ela disse

Esposa do ator Juliano Cazarré, a produtora Letícia Cazarré se pronunciou nas redes sociais ao ser questionada sobre o futuro de sua mais nova gestação. É que os fãs questionaram se ela está preparada para a possibilidade de gerar um filho que também tenha uma cardiopatia.

É que a filha caçula do casal, a pequena Maria Guilhermina, segue internada - ela já foi parar no hospital várias vezes e passou por muitos procedimentos desde o nascimento com uma anomalia rara.

"Você reza para o próximo bebê vir saudável ou está aberta a aceitar o destino de Deus? Rezo para vir saudável e, no segundo seguinte, digo: 'Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a Sua'", explicou.

Letícia Cazarré seguiu desabafando e disse que não acha que esse é um motivo para evitar uma nova gestação. "Eu sempre digo que um raio cai duas vezes no mesmo lugar sim. Mas isso não deveria ser motivo para as pessoas não terem mais filhos", refletiu.

Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022 com Anomalia de Ebstein, uma doença rara que afeta uma das válvulas do coração. Desde então, ela já passou por quatro cirurgias e diversas internações. No último domingo, ela foi diagnosticada com duas bactérias e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Segundo Leticia, ela está se recuperando bem e deve receber alta em breve.

'Agora somos oito', diz Letícia Cazarré

Leticia e Juliano Cazarré são casados desde 2011 e, além de Maria Guilhermina, eles têm outros quatro filhos: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2. Recentemente, eles divulgaram a nova gestação.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", escreveu a mamãe.