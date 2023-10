Grávida, Bruna Biancardi volta a aparecer com aliança de compromisso

Após surgir sem a aliança do namoro com Neymar Jr, Bruna Biancardi aparece com o anel em foto exibindo o barrigão de grávida

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu os fãs ao voltar a aparecer com a aliança de compromisso do namoro com Neymar Jr nas redes sociais. Depois de posar sem o anel em seu dedo, ela exibiu a aliança prateada em uma selfie no espelho.

Na imagem, Bruna comparou o tamanho de sua barriga de grávida no início da gravidez e uma foto atual. Nas duas imagens, ela surgiu com a aliança prateada em seu dedo.

Vale lembrar que Neymar e Bruna chegaram a aparecer sem as alianças na semana em que ele voltou às manchetes internacionais por causa de uma imagem ao lado de outra mulher em uma boate na Europa. Na época, Biancardi chegou a se pronunciar sobre os rumores de forma discreta.

"Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e a preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento", afirmou ela.

Bruna Biancardi fala da saúde mental

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou o que faz para cuidar de sua saúde mental. Em entrevista no site Terra, ela contou que é adepta da terapia e toma cuidado com o que lê na internet.

"Muita terapia [risos] além de não ler os comentários na internet. Infelizmente, hoje em dia as pessoas acham que por acompanhar pequenos momentos da vida de alguém na internet, tem o direito de opinar, aconselhar, massacrar a vida da mesma, o que não é verdade", afirmou ela.

Ainda na entrevista, Biancardi contou que se dedica ao trabalho nas redes sociais atualmente e relembrou o que fez com seu primeiro salário. "Eu guardei, [risos]. Sempre fui um pouquinho 'mão fechada' nesse sentido. Mas, logo nos primeiros meses de salário meus pais me passaram algumas responsabilidades como: pagar as despesas relacionadas ao meu carro, contribuir com uma conta em casa, pagar integralmente uma viagem que eu quisesse fazer e etc e assim fui começando a me organizar financeiramente. Antes eu só queria guardar o que eu ganhava, [risos]", afirmou.