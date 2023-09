Tá enorme! Bruna Biancardi encanta ao exibir o crescimento do barrigão de grávida

Bruna Biancardi se derrete ao mostrar antes e depois do barrigão da primeira gestação, fruto do relacionamento com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi deixou seus seguidores encantados neste sábado, 30, ao dividir um novo clique em suas redes sociais. A modelo se derreteu ao exibir o antes e depois do barrigão da primeira gestação. Ela está à espera de uma menina, a pequena Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Através do feed do Instagram, Bruna decidiu recriar um registro do início da gestação. No clique, a morena aparece posando no espelho com uma lingerie rosa e uma camiseta verde levantada para exibir o crescimento da barriga, que ainda estava pequena. Além disso, a influenciadora dispensou as grandes produções e surgiu ao natural, com o cabelo molhado.

Bruna usou as mesmas peças na segunda foto, no entanto, um detalhe roubou completamente a cena. É que a influenciadora dividiu detalhes da transformação de seu corpo ao colocar o barrigão enorme para jogo: “E eu achava que na foto da esquerda já estava com uma super barriguinha de grávida”, ela se derreteu pelo crescimento da primogênita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna deixa os comentários limitados em suas publicações nas redes sociais, mesmo assim, a morena recebeu uma chuva de elogios de amigos e familiares pelo registro: “Tá linda demais”, "A grávida mais linda que eu já vi na vida”, “Em cada fase mais linda”, “Uau! Que barrigão mais lindo”, são algumas das mensagens.

Vale lembrar que o status de relacionamento de Neymar Jr e Bruna Biancardi segue em mistério em meio a novas alegações de traição. Recentemente, a influenciadora se pronunciou e disse que estava decepcionada com as atitudes do jogador, mas focada em sua gestação, sem revelar se continua se relacionando com o pai de sua filha.

Além disso, o relacionamento da influenciadora e do jogador é marcado por polêmicas. O atleta engatou o namoro com a modelo em agosto de 2021, mas a relação chegou ao fim após um ano. No entanto, no começo desse ano, o casal decidiu dar uma nova chance ao amor e logo em seguida, anunciou a gestação da primeira filha. Em junho, surgiram as polêmicas de traição.

Quem são os padrinhos de Mavie?

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto rara ao lado dos padrinhos de sua filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr. Ela apareceu sorridente ao lado dos amigos Leo Venditto e Hanna Carvalho, que foram escolhidos pelo casal para batizarem a bebê que vai nascer; confira o clique e saiba quem são.