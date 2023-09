Grace Gianoukas retorna aos palcos para vingança em peça e se prepara para cirurgia: 'Vida nova'

Em entrevista à CARAS Brasil, Grace Gianoukas contou que se diverte com vingança ao interpretar personagem em O Que Faremos com Walter?

Grace Gianoukas (59), que estrelou temporada de O Que Faremos com Walter? em São Paulo, retorna aos palcos com a produção para mais apresentações na próxima sexta-feira, 8, sábado, 9, e domingo, 10, em Uberlândia. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou preparação para vida nova após cirurgia, que deve ser realizada em novembro, e contou que se diverte com vingança ao interpretar seu papel na produção teatral.

"Detesto gente assim, e me caiu uma personagem como essa. Os posicionamentos dela são todos muito arrogantes. Ela se acha muito inteligente e astuta, tem pouquíssimas amizades, é o que tem de pior. Ela é elitista, classista, bem preconceituosa e um pouco racista. É uma cínica. É uma personagem muito difícil de fazer, porque ela é tudo o que eu odeio", opinou Grace Gianoukas sobre seu papel em O Que Faremos com Walter?.

"Porém, ela é a grande oportunidade de denunciar esse tipo de comportamento. Me sinto me vingando dessa gente [risos]. Fazendo a Naja, sinto, de certa maneira, que estou revelando o que essas pessoas são. É o meu jeito de fazer uma denúncia", acrescentou a atriz , que concilia a peça com a turnê de Nasci pra Ser Dercy, direção de peça infantil em São Paulo e participações em Terra e Paixão.

Leonardo Miggiorin é o produtor da peça estrelada por Grace Gianoukas - Foto: Caio Gallucci